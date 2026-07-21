El incendio forestal en Ejulve (Teruel) sigue activo y afecta ya a 1.000 hectáreas

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El incendio forestal declarado este lunes en Ejulve (Teruel) sigue activo, ha obligado a evacuar de manera preventiva a los vecinos del municipio de Molinos y afecta ya a unas 1.000 hectáreas, según las primeras estimaciones este martes del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2, Nivel 2, y ya anoche se tuvo que activar la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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También durante la noche el 112 Aragón ha emitido un mensaje ES-Alert ordenando la evacuación preventiva de los vecinos del municipio de Molinos hasta el pabellón de Alcorisa.

El Puesto de Mando Avanzado del 112 Aragón, que hasta ahora coordinaba el incendio de Orés, en las Cinco Villas zaragozanas, se traslada a Ejulve para asumir la coordinación de la emergencia.

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El incendio de Orés continúa estabilizado y los vecinos de las cinco localidades que fueron desalojados -Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba- ya han podido volver a sus domicilios.

No obstante, sigue pendiente la vuelta de los vecinos alojados en las residencias de mayores de Luesia, Uncastillo, Asín y Orés y está previsto que los centros sean inspeccionados este martes para comprobar el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad con el fin de programar el regreso progresivo de los residentes. EFE

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