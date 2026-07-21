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El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara es ya el segundo por superficie quemada

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Madrid, 21 jul (EFE).- El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El incendio forestal de Larouco, Quiroga y Oencia, que arrasó 37.765 hectáreas, es de momento el más grave por extensión de los registrados en España en la serie histórica.

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El fuego se inició el 13 de agosto del año pasado y no se extinguió hasta finales de ese mes.

Por detrás del actual de la Sierra Norte de Guadalajara, como tercero en importancia de la serie histórica se sitúa el declarado en julio de 2004 en Minas de Riotinto (Huelva), ya que calcinó 29.867 hectáreas.

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El fuego se inició el 27 de julio y quedó extinguido el 4 de agosto. El incendio fue intencionado, pero la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al principal acusado por falta de pruebas.

El incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, sigue activo y lleva arrasadas entre 30.000 y 32.000 hectáreas desde que comenzó el pasado 16 de julio, según ha informado a última hora de la tarde de este martes el director de esta emergencia, Juan José Fernández. Su origen apunta a labores agrícolas.

Este incendio se ha convertido en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha, por encima del ocurrido en Riba de Saelices, también en Guadalajara, en julio de 2005, que calcinó unas 13.000 hectáreas. EFE

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