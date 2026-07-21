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El Gobierno y UNICEF firman la creación de una oficina global en España para apoyar "el mandato global" de la agencia

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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la firma y aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre España y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sobre el establecimiento de una Oficina Global de UNICEF.

La agencia de la ONU "ha manifestado su deseo" de crear una sede en España "con el fin de apoyar el mandato global de UNICEF" así como "las operaciones sobre el terreno en todo el mundo" y cuyo acuerdo "determina los términos y condiciones con los que operará en España", según se recoge en las referencias del Consejo.

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El Ejecutivo ha enfatizado en la cooperación extensa de España con esta agencia del sistema de las Naciones Unidas y ha destacado "el Acuerdo Marco entre el Reino de España y UNICEF de 25 de febrero de 2004" como "el principal instrumento bilateral vigente" entre ambas partes.

VISTO BUENO AL MARCO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ESPAÑA - FNUAP 2026-2029

El Consejo también ha autorizado la toma de conocimiento del "Marco de Asociación Estratégica entre el Reino de España y el Fondo de Población de las Naciones Unidas", que establece el "marco político" de la relación con "organismos multilaterales" y alinea las "prioridades estratégicas" de ambas partes.

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Se trata de un acuerdo que busca reforzar el "diálogo político", "la previsibilidad" y la "eficacia" en la "cooperación multilateral". Y se construye en base a tres pilares: "las salud y los derechos sexuales y reproductivos", "la eliminación de todas las formas de violencia de género" y "las prácticas nocivas; las dinámicas demográficas, los censos y la gestión de datos".

Los Marcos de Asociación Estratégica incluyen "la cooperación feminista, el enfoque interseccional y basado en los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la sostenibilidad ambiental y climática y el enfoque de triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y paz".

Este acuerdo se firmó el pasado 2 de junio por el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y por la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de FNUAP, Diene Keita, como representante de Naciones Unidas.

MARCO DE ASOCIACIÓN CON ONU MUJERES 2026-2029

En el mismo sentido, se ha aprobado la toma de conocimiento de los Marcos de asociación Estratégica y ONU Mujeres que fija una hoja de ruta articulada en torno al "el empoderamiento económico de las mujeres"; "la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas"; "y la participación y el liderazgo político de las mujeres".

Dicho acuerdo se rubricó un día después del anteriormente citado, el 3 de junio, entre Albares y la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, en representación de ONU Mujeres.

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EuropaPress

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