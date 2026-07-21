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El Gobierno de Melilla rechaza una zona de prosperidad compartida con Marruecos

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Melilla, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Melilla ha expresado su rechazo a la posibilidad de crear una zona de prosperidad compartida con Marruecos, una opción que ha entrado en el debate político tras la desaparición de la Verja de Gibraltar y la petición de algunas voces de que Melilla siga los mismos pasos y ponga fin a la frontera física con el país vecino.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, lo ha rechazado de forma rotunda este martes durante un acto político de la Junta Directiva del PP de Melilla en el que también ha participado el secretario general del PP, Miguel Tellado, donde Imbroda ha calificado como “tontos de capirote” a los que asemejan la ciudad autónoma con Gibraltar.

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“Tontos de capirote porque, de alguna manera, nos estáis comparando con Gibraltar, que es una colonia reconocida por todo el mundo y por la ONU, y hasta por su potencia administradora que es Gran Bretaña”, ha argumentado Imbroda para dejar claro que Melilla no tiene que ver con ello como demuestra, ha dicho, el hecho de que una persona nacida en la ciudad autónoma es española.

Imbroda ha dejado “muy claro” que en Melilla están “muy alejados” de eso y ha repetido varias veces: “No a una zona de soberanía o de economía compartida” con Marruecos.

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“No a cantos de sirena, a cuentos chinos que intenten englobar, embobar, a alguna parte de la población. No vamos a estar ahí, no estaríamos. Por lo tanto, no absolutamente”, ha afirmado de manera rotunda ante el aplauso del público asistente.

Imbroda ha dedicado gran parte de su intervención a criticar la gestión del Gobierno de España en Melilla, al que ha acusado de “castigar” a la ciudad por el hecho de que el PP haya ganado todas las elecciones celebradas desde el año 2000, 19 en total -6 autonómicas, 5 europeas y 8 generales-, cuatro de ellas con mayoría absoluta.

Uno de los ejemplos de ese “castigo”, a su juicio, es la financiación autonómica, sobre la que ha denunciado que el Gobierno siga ofreciendo a Ceuta más fondos que a Melilla en el nuevo modelo que propone, como ya ocurre en el actual, a pesar de que Melilla tiene más población, que “es lo sangrante”.

Según los datos de Imbroda, Melilla recibe ahora 57 millones de financiación, que el Gobierno propone elevar a 71 en el nuevo reparto que se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo día 28 y que “es para darle a Cataluña más dinero”.

Sin embargo, en el caso de Ceuta pasaría de 65 a 89 millones, ha dicho Imbroda, que se ha preguntado si es que en Melilla son “más feos o peores” y ha dejado claro que se alegra por Ceuta porque es su “ciudad hermana”, pero que “a Melilla no la discriminen”.

Por último, ha acusado al Gobierno de Sánchez de no hablar con Marruecos sobre cuestiones que afectan a Melilla, como la instalación de sistemas de aproximación para mejorar la operatividad del aeropuerto melillense en días de escasa visibilidad por nubes bajas; soluciones para “el colapso de la frontera” o el desbloqueo comercial fronterizo por la aduana y el régimen de viajeros. EFE

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