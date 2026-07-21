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El Gobierno autoriza la renovación de los medios técnicos de seguridad de las bases del Ejército de Tierra

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El Gobierno ha autorizado el acuerdo marco de reposición y sostenimiento de los medios técnicos de seguridad de las instalaciones en bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra, tanto en territorio nacional como en otras zonas de operaciones.

Según recogen las referencias del Consejo de Ministros de este martes, la necesidad de este acuerdo radica en que, de no realizarse esas acciones continuas, "los sistemas entrarían rápidamente en obsolescencia, con el consiguiente quebranto de seguridad" de las instalaciones ubicadas en España y en el exterior, como Líbano, Irak, Letonia, Eslovaquia o Turquía.

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Este acuerdo marco tendrá una duración de dos años desde el 1 de enero de 2027, con posibilidad de prórroga de dos años. El valor estimado del acuerdo marco es de 54.585.461,48 euros.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Asimismo, ha autorizado la adquisición de manipuladores telescópicos y sus accesorios necesarios para posibilitar el cumplimiento de las misiones asignadas a las diferentes unidades de Ingenieros del Ejército de Tierra.

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El acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos, tiene un valor estimado de 30.893.400 euros.

Con este expediente, el Gobierno busca "paliar los bajos grados de operatividad de la flota existente, actualmente por debajo del 70 %, debido a su antigüedad, cercanas al fin de su ciclo de vida".

SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS DE DEFENSA

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de grasas, lubricantes y productos funcionales de uso en aeronaves, buques, vehículos militares y en otros vehículos, sistemas y maquinaria en el ámbito del Ministerio de Defensa.

De este modo, trata de "optimizar el gasto aprovechando las economías de escala" para adquirir estos productos en "las mejores condiciones económicas, garantizando la disponibilidad de los productos y la calidad requerida, así como reducir los plazos de entrega de los proveedores".

El acuerdo marco tiene un valor estimado de 53.636.893,88 euros y una duración de un año, con posibilidad de prórroga por tres años más.

Asimismo, ha autorizado celebrar un expediente de apoyo logístico naval para la adquisición de combustible para cubrir las necesidades de los buques de la Armada en puertos civiles del extranjero. El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 40.000.000 euro y una duración de dos años.

SISTEMA DE MENSAJERÍA

Por último, ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de licencias y soporte del sistema de mensajería formal del Ministerio de Defensa, con un valor estimado de 16.711.364 euro y una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por un año más.

"Se precisa dar continuidad al actual software ya en uso, así como posibilitar su posible despliegue en nuevos entornos", subraya el Consejo de Ministros.

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EuropaPress

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