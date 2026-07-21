El exCEO de productora ADM declara durante 1 hora ante el juez por acoso y agresión sexual

Sevilla, 21 jul (EFE).- El exCEO de la productora de televisión ADM, Gustavo Fuentes, ha declarado durante una hora aproximadamente el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla por la acusación contra él de sendos delitos de acoso y agresión sexual, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuentes, que ha llegado a los Juzgados de Sevilla horas antes de su citación para declarar, ha comparecido ante el juez, Francisco José Córdoba, después de que lo hicieran los dos testigos, quienes han salido de los Juzgados antes de que fuese el turno del exdirectivo de ADM.

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El juez, según han informado desde el TSJA, no ha tomado medidas cautelares contra el exdirectivo de la productora ADM.

La declaración, que ha durado en torno a una hora, ha comenzado a las 12.15 horas y el exCEO de ADM ha abandonado los Juzgados por el garaje, sentado en la parte de atrás de un coche y acompañado de su abogado.

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El caso saltó a la luz con la denuncia contra Fuentes de una reportera, quien acusó a quien entonces era su jefe de abuso sexual y acoso. La empresa, ADM, es propiedad en un 47 % de la Junta de Andalucía y está muy vinculada a Canal Sur, para la que produce unos de sus espacios más conocidos, 'Andalucía Directo'.

Tras conocerse la denuncia ante los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla, el consejo de administración de ADM apartó a Fuentes de sus funciones.

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Este martes por la mañana se ha celebrado una concentración de apoyo a la reportera denunciante a las puertas del Juzgado donde declaraba Fuentes y donde se ha leído un comunicado que alaba la "valentía" de la periodista que presentó la denuncia.

El comunicado ha condenado también "el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder" y ha exigido que los medios de comunicación sean "espacios seguros, libres de acoso sexual, ciberacoso y violencia machista" de donde desaparezca "la precariedad" y el "machismo estructural", que son "el caldo de cultivo que alimenta los abusos". EFE

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(foto) (vídeo)