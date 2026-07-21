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El español Martí Cifuentes, nuevo entrenador del Portland

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Washington, 21 jul (EFE).- El Portland Timbers, de la MLS, anunció este martes al español Martí Cifuentes como su nuevo entrenador, una contratación a media temporada que llega tras el despido del inglés Phil Neville antes del Mundial tras un mal inicio de campaña.

"Siempre he seguido la MLS y tenía la ambición de vivir esta liga desde hace mucho tiempo. Tener la oportunidad de hacerlo en un club como Portland, con una afición increíble y un grupo de jugadores ilusionante, es especial", dijo Cifuentes en un comunicado.

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"Queremos construir un equipo con una identidad clara, una gran ambición y un verdadero sentimiento de pertenencia; un equipo que represente a esta ciudad y haga sentir orgullosos a nuestros aficionados", añadió.

El propietario del Timbers, Merritt Paulson, explicó que "esta ha sido, con diferencia, la búsqueda más detallada y exhaustiva de un entrenador en toda la historia" del club.

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"Cifuentes es un líder joven y analítico, con una curiosidad intelectual por su profesión como pocas veces he visto en un entrenador", añadió.

Nacido hace 44 años en Barcelona, su última experiencia en los banquillos fue al frente del Leicester City en la EFL Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, en la que también había entrenado al Queens Park Rangers.

Cifuentes empezó su carrera profesional como entrenador del Rubí, Sant Andreu y después L'Hospitalet, antes de dar el salto a las ligas escandinavas con el Sandefjord de Noruega, el Aalborg BK de Dinamarca y el Hammarby IF de Suecia.

El entrenador catalán llegará a Portland para hacerse cargo de un equipo que ocupa la undécima posición de la Conferencia Oeste de la MLS, fuera de los puestos de postemporada, con 17 puntos en 15 partidos. EFE

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