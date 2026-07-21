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El Cecopi permite regresar a los vecinos de seis de los ocho núcleos segovianos evacuados

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Segovia, 21 jul (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Segovia ha acordado levantar la mayor parte de las medidas de protección adoptadas por el incendio declarado en Brieva y autorizar el regreso a sus domicilios de los vecinos de seis de los ocho núcleos desalojados, aunque mantiene evacuados Berrocal y Carrascal de la Cuesta por la evolución del fuego.

La decisión se ha adoptado en la reunión celebrada a las 21:00 horas en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, tras analizar la situación del incendio y las propuestas realizadas por los técnicos del operativo de extinción y las administraciones presentes.

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De esta forma, los vecinos de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón podrán regresar a sus viviendas, después de haber sido evacuados durante la tarde del lunes por el avance de las llamas y el riesgo para las poblaciones de la zona.

Por el contrario, se mantienen las evacuaciones de los núcleos de Carrascal de la Cuesta -cuyos habitantes fueron trasladados a Turégano- y Berrocal -cuyos vecinos permanecen en Sotosalbos- al considerar el operativo que todavía no se dan las condiciones necesarias para autorizar su vuelta.

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El Cecopi también ha decidido levantar el confinamiento preventivo del municipio de Pelayos del Arroyo, una medida adoptada durante la evolución inicial del incendio ante el riesgo que podía suponer el avance del fuego.

Asimismo, se ha acordado la reapertura al tráfico de las cuatro carreteras provinciales que permanecían cortadas como consecuencia del incendio: la SG-P-2222, entre Turégano y Torrecaballeros, y las carreteras SG-V-2362, SG-V-2366 y SG-V-2312.

El incendio, que comenzó este lunes a las 15:30 horas en el término municipal de Brieva, continúa en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, aunque su evolución ha sido favorable tras el trabajo desarrollado durante las últimas horas por el operativo de extinción.

Durante la jornada, el dispositivo ha centrado sus esfuerzos en consolidar el perímetro, que permanece asegurado en más de un 80 por ciento mediante el trabajo de maquinaria pesada, y en eliminar los puntos calientes existentes dentro de la zona afectada. EFE

jmm/icn

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