El Cecopi decide mantener las evacuaciones en Soria debido a la concentración de humo

Soria, 21 jul (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) mantiene las evacuaciones en los municipios de Retortillo y Barcones, en Soria, debido principalmente a la gran concentración de humo provocada por la cercanía del incendio de Guadalajara que se mantiene a una distancia de entre cinco y siete kilómetros del límite provincial.

Así se ha puesto de manifiesto este martes en la reunión del Cecopi, presidida por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, para analizar la evolución del fuego.

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De Gregorio ha confirmado que continúa en nivel 2 de emergencia (IGR-2) por la amenaza que supone para las localidades sorianas de Retortillo, Barcones, Arenillas y la pedanía de Lumías, en Berlanga de Duero.

Además, la Junta mantiene las evacuaciones acordadas en la jornada anterior debido, principalmente, a la elevada concentración de humo.

Así, en una residencia de Arcos de Jalón permanecen alojadas 33 personas trasladadas desde otra residencia en Retortillo, entre ellas 31 usuarios y dos vecinos con grado III de dependencia.

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También el Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán acoge a 27 vecinos evacuados de Barcones, cifra que podría incrementarse en cinco personas durante la noche, y la Guardia Civil continúa coordinando con el Ayuntamiento de Barcones la situación de los ganaderos del municipio.

El operativo de Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal) sigue colaborando con el de Castilla-La Mancha (Infocam) en las labores de extinción tanto del incendio de La Mierla como del declarado este miércoles en Selas (Guadalajara), situado a entre diez y doce kilómetros del límite provincial de Soria.

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Según los responsables de extinción, el fuego de La Mierla continúa siendo el que presenta mayor riesgo para la provincia soriana, aunque los trabajos realizados desde la tarde del lunes han permitido contener el avance en la cabeza oeste del incendio, considerada la zona más comprometida.

Por otra parte, durante esta jornada se han registrado dos incendios agrícolas en Gómara y Jaray (Almenar de Soria), ambos con origen probable en accidentes de maquinaria.

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El de Gómara quedó extinguido a las 15:50 horas, mientras que el de Jaray fue dado por controlado a las 16:32 horas. EFE

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