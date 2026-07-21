Del Toro: "Ante mi duelo con Seixas, debemos marcar las diferencias"

Evian-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), quinto en la contrarreloj y tercero de la general del Tour de Francia, aseguró, sobre su duelo con el francés Paul Seixas por una plaza del podio, que mantendrá "una actitud positiva" y que será su equipo el que marque "las diferencias".

Del Toro (Ensenada, 22 años) aventaja en 20 segundos a Seixas, con quien mantendrá hasta el domingo el aliciente de pelear por una plaza en el podio.

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"¿Mi duelo con Paul Seixas? Intentamos mantener una actitud positiva y tenemos que ser siempre nosotros quienes marquemos diferencias respecto a los demás. Aun así, haciendo balance general, puedo estar satisfecho con la situación actual", señaló Del Toro.

El campeón de México se clasificó quinto en la crono a 1.21 del ganador, el belga Remco Evenepoel, y a 5 segundos de Seixas, que entró cuarto.

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"Creo que puedo estar satisfecho con mi contrarreloj. Después de lo que ha sido la semana y del susto de hace dos días, el resultado ha sido bastante bueno para mí. Puedo estar contento y dormir tranquilo esta noche", comentó.

Del Toro estuvo a punto de sufrir una caída en el mismo lugar en que cayó el alemán Florian Lipowitz, quien hubo de retirarse.

"Algunas curvas estaban algo resbaladizas y el estado de la carretera no era el mejor en varios tramos. Todos hemos asumido riesgos, porque sabemos que eso forma parte de la batalla. Lamento la baja de Florian Lipowitz y le deseo una pronta recuperación", concluyó. EFE

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