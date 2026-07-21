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Cataluña y Andalucía lideran la asignación de ayudas para climatizar hospitales y colegios

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Madrid, 21 jul (EFE).- La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado este martes el reparto de 368 millones de euros a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos.

Según la información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica, Cataluña y Andalucía, con 63,2 y 60,6 millones de euros en total, respectivamente, son las principales beneficiadas del reparto, que se ha basado en el número de camas hospitalarias y consultorios, así como de los centros educativos de cada territorio.

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Los programas conocidos como PREE Sanitario (dotado con 168 millones de euros) y PREE Docente (con 200 millones) se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias.

Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Transición Ecológica, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

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En la reunión, las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, en tanto que el ministerio se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas.

Eso sí, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

El reparto de los 168 millones de euros del PREE Sanitario se ha basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del Ministerio de Sanidad.

Cataluña, con 29,66 millones de euros, será la principal destinataria de estos fondos, seguida de Andalucía, con 22 millones; Castilla y León, con 18,8 millones; Comunidad de Madrid, con 16,45 millones; Comunidad Valenciana, con 13,97 millones; y Galicia, con 11,7 millones.

Por su parte, el reparto de los 200 millones de euros del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, lo lideran Andalucía, con 38,55 millones de euros; Cataluña, con 33,5 millones; Comunidad Valenciana, con 17,88 millones; Comunidad de Madrid, con 17,54 millones; y Castilla-La Mancha, con 12,63 millones.

Durante el encuentro, la Conferencia ha analizado el grado de certificación de las líneas de ayuda territorializadas del Plan de Recuperación, y ha constatado el avance de las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de los objetivos ante la Comisión Europea.

En este sentido, se ha informado de las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de aprovechar los remanentes de aquellas líneas con los hitos cumplidos, recogida en el real decreto-ley con medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio y aún pendiente de concretar. EFE

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