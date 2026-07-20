Temas del día de EFE España del martes 21 de julio de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - El empresario Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y considerado "lugarteniente principal" de la trama investigada en el caso Plus Ultra, acude a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez después de que haya implicado al expresidente del Gobierno en el préstamo a la aerolínea.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Las elevadas temperaturas complican el control del grave incendio que ha arrasado más de 26.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara, mientras otro operativo se ocupa del regreso a sus domicilios de los desalojados por el fuego que se declaró en Orés (en la comarca zaragozana de las Cinco Villas), estabilizado tras quemar unas 15.000 hectáreas.

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OLA CALOR

Madrid - La tercera ola de calor de este verano oficialmente confirmada por la Agencia Estatal de Meteorología se extenderá desde este martes hasta el próximo jueves 23 y afectará a amplias zonas de la Península y Baleares, hasta que el viernes 24 comiencen a suavizarse las temperaturas.

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- ¿Es normal tanto calor sofocante en España? ¿Ha habido veranos previos similares? La situación "no es nada habitual", asegura en una entrevista con EFE el portavoz de la Aemet Rubén del Campo, quien añade que "en los casi 50 días entre el 1 de junio y el 20 de julio no ha habido prácticamente una sola jornada con temperaturas inferiores al promedio, ningún respiro".

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POLÍTICA SANITARIA

Madrid - El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que incorpora medidas para favorecer la prevención, y la del medicamento y los productos farmacéuticos, que acelerará los tiempos de financiación pública de los fármacos.

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(Texto)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda de déficit para el periodo 2027-2029, la antesala de los presupuestos generales del Estado, tras ser rechazada en una primera votación en el Congreso con los votos del PP, Vox y Junts.

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BANCA RECLAMACIONES

Barcelona - El Banco de España presenta la Memoria de Reclamaciones correspondiente a 2025 tras registrar el ejercicio anterior un total de 56.099, la cifra más alta en la historia de este servicio puesto en marcha en septiembre de 1987.

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VÍCTIMAS TERRORISMO

Vitoria - La exposición 'Narrar la herida. Las víctimas de ETA y la literatura' muestra en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo cómo ha abordado la creación literaria este fenómeno y la situación de sus damnificados, con participación de autores como Fernando Aramburu y Luisa Etxenike, entre otros.

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CINE ESTRENOS

Madrid - Tras triunfar el verano pasado con 'Sin Cobertura', Mar Olid vuelve a los cines con la comedia familiar 'Tres de más', protagonizada por Kira Miró y Salva Reina en el papel de una exitosa pareja sin hijos que una mañana despierta y se encuentra con tres niños que insisten en llamarles mamá y papá.

(Texto a las 8:30. 692 palabras) (Vídeo)

MEZQUITA CATEDRAL

Córdoba - El Cabildo de la Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, organiza una visita a la zona en rehabilitación que fue afectada de la Mezquita-Catedral por el incendio del 8 de agosto del pasado año en el que ardió la techumbre de una de sus capillas, para comprobar el estado de los trabajos de restauración.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

DÍA PERRO

Madrid - España cuenta con más de 7,5 millones de perros, según datos recientes del Ministerio de Derechos Sociales: una cifra que refleja su valor en la sociedad y que ha impulsado la errónea tendencia a tratarlos como si fueran personas, una actitud que podría derivar en maltrato según expertos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023624819)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- DIADA CATALUÑA.- La ANC, Òmnium Cultural y otras entidades soberanistas presentan en rueda de prensa el lema, las actividades y la movilización de la Diada del 11 de septiembre de este año. Plaça Catalunya (junto al Monumento a Francesc Macià). (Texto)

09:30.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado.

11:30h.- Madrid.- JUNTA ANDALUCÍA.- El rey recibe en audiencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Palacio Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:15h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- El rey recibe en audiencia al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que le entregará la memoria anual de la institución Palacio Zarzuela (Texto)(Foto)(Vídeo)

12:45h.- Santander.- POLÍTICA EXTERIOR- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa con el secretario general iberoamericano, Andrés Alamand, en una charla dentro del seminario, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, "España en el mundo". Hall del Palacio. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

13:00h.- Ferrol (A Coruña).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, visita Ferrol para conocer el Memorial a las Víctimas de la Dictadura, donde realizará una ofrenda floral, antes de ofrecer por la tarde una conferencia en el Centro Torrente Ballester. Parque Antón Varela. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Vitoria.- RESULTADOS TALGO.- Talgo publica sus resultados correspondiente al primer semestre de 2026. (Después del cierre de la bolsa en Madrid a las 17:30 horas). Rivabellosa. (Álava) (Texto)

Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN.- La patronal de fabricantes de vehículos Anfac publica los datos de producción y exportación de junio, tras un 2025 en el que se produjo un descenso de unidades producidas con respecto a 2024.

09:00h.- Madrid.- PRODUCCIÓN SERVICIOS.- El INE publica el Índice de Producción del Sector Servicios de mayo de 2026 (Texto)

09:30h.- Madrid.- PRESUPUESTOS 2027.- El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda de déficit 2027-2029 tras ser rechazada en la primera votación en el Congreso. (Texto)

09:45h.- La Muela (Zaragoza).- LOGÍSTICA AMAZON.- El director del nuevo Centro de Distribución de Amazon en Zaragoza (ZAZ8), Jaime González, informa de la construcción de este centro que abrirá en septiembre, cuyas instalaciones cuentan con más de 30.000 metros cuadrados y una inversión de más de 100 millones de euros. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COMERCIO.- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publica la balanza comercial hasta el mes de mayo de 2026. (Texto)

10:30h.- València.- PRESUPUESTOS GENERALITAT.- El pleno de Les Corts Valencianes inicia el debate del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026. Plaza de san Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- MINERÍA CARBÓN.- La comisión de seguimiento del acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón se reúne en Madrid. Sede del Instituto de Transición Justa (ITJ). C/ Huesca, 27.

11:00h.- Madrid.- CONDICIONES LABORALES.- CCOO y la Fundación 1º de Mayo presentan el informe 'Violencia laboral en España'. C/Fernández de la Hoz, 12. (Texto)

11:30h.- Barcelona.- BANCA RECLAMACIONES.- El Banco de España presenta la Memoria de Reclamaciones 2025 con el director general de Conducta Financiera y Billetes de la institución, Alberto Ríos Salón de Actos. Plaza de Cataluña, 17. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- BAJAS LABORALES.- KPMG, en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), organiza una jornada sobre absentismo en España. Paseo de la Castellana 259C.

17:30h.- Madrid.- ENCE RESULTADOS.- La compañía de energía y celulosa Ence publica los resultados del primer semestre del año.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- El juez que investiga el caso Plus Ultra interroga al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y considerado "lugarteniente principal y figura visible" de la trama. C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

09:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN TERRORISMO.- Mandos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de Departamento de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo de la Guardia Civil participan en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre el riesgo de los criptoactivos en la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. C/ Juan de Mena, 9.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia de Madrid inicia el juicio a un acusado de matar, en agosto de 2015 en una calle del distrito madrileño de Villaverde, a un hombre y causar heridas a otros dos que le acompañaban. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Pleno del Tribunal Constitucional que, entre otros asuntos, abordará el recurso de la Xunta de Galicia contra varios preceptos del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, el incidente de recusación del magistrado José María Macías o el recurso de la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía. Tribunal Constitucional.

12:00h.- Vitoria.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Inauguración de la exposición 'Narrar la herida. Las víctimas de ETA y la literatura'. Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles.

11:30h.- Bilbao.- EUSKAL ENCOUNTER.- Presentación de la 34 edición de la Euskal Encounter, el encuentro de aficionados a las nuevas tecnologías que volverá a reunir a miles de personas entre el 23 y el 26 de julio. Bizkaia Euskaltel Digital Center. Plaza Euskadi, 9. (Texto)

12:00h.- Vitoria.- PREMIO INVESTIGACIÓN.- El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto de entrega del Premio Euskadi de Investigación. Ajuria Enea. (Texto)

12:30h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, preside el acto de firma con los directores y representantes de 35 empresas de cinco nuevos ‘hubs’ de FP. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. C/Doctor Esquerdo, 36. (Texto)

17:15h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- INFANCIA VIDEOJUEGOS.- La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, clausura el curso 'Diseño de videojuegos centrado en el usuario'. Hotel Victoria.

20:00h.- Caleta de Sebo (La Graciosa).- PESCA LA GRACIOSA.- El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne con pescadores de Lanzarote en el puerto de Caleta de Sebo para conmemorar el 30 aniversario de la declaración de la Reserva Marina de Interés Pesquero de La Graciosa. Puerto.

20:00h.- Sevilla.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) entrega a los futbolistas de la selección española Fabián y Gavi, naturales de la localidad sevillana, su peso en kilos de tomate y saludarán al pueblo desde el balcón del consistorio. Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Granada.- CULTURA LORCA.- La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presenta la programación cultural que se ha elaborado con motivo del centenario de la llegada de la familia García Lorca a la Huerta de San Vicente. Huerta de San Vicente.

11:00h.- Getxo (Bizkaia).- GETXO FOLK.- La alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, comparece para presentar la 42 edición del Festival Internacional de Folk de Getxo, que acogerá 14 actuaciones del 9 al 13 de septiembre. Muxikebarri. (Texto)

11:00h.- Bilbao.- BILBAO BLUES.- El Ayuntamiento de Bilbao presenta la quinta edición de Bilbao Blues Festival, que arrancará el viernes 24 de julio. Ayuntamiento de Bilbao. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PALAU MÚSICA.- El Palau de la Música Catalana presenta el proyecto de la Nova Porta del Palau, un nuevo espacio que introducirá al visitante al universo del auditorio modernista y que contará con un punto de atención al público y una nueva tienda. Palau de la Música. (Texto)

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SPENCER TUNICK.- El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick detalla en rueda de prensa los detalles de 'Gran Spectrum', su nuevo proyecto de retrato de desnudo colectivo. Cabildo. (Texto) (Foto)

11:30h.- Mérida.- FÉSTIVAL MÉRIDA.- Presentación de la programación del Festival de Mérida en el Teatro Romano de Medellín por parte del director del certamen, Jesús Cimarro, y elenco y representantes de las compañías que actuarán. Sede del Festival. (Texto) (Foto)

12:00h.- Córdoba - MEZQUITA CATEDRAL.- El Cabildo de la Catedral organiza una visita a la zona afectada de la Mezquita-Cateral, Patrimonio de la Humanidad, por el incendio del 8 de agosto del pasado año en el que ardió la techumbre de una de su capilla. Mezquita-Catedral. (Texto) (Foto)

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Talavante, Borja Jiménez y David de Miranda protagonizan este jornada de la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

21:30h.- Almuñécar (Granada).- FESTIVAL JAZZ.- Inauguración de la 39 edición del Festival Internacional Jazz en la Costa. Parque del Majuelo.

22:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- El compositor panameño Rubén Blades actúa en el festival FAR València con Roberto Delgado Big Band. Marina Norte.

23:00h.- Pájara (Fuerteventura).- MÚSICA REGUETÓN.- Concierto del cantante puertorriqueño Ñengo Flow en la Carpa de Pájara (Fuerteventura). Carpa de las playas de Jandía.

EFE

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