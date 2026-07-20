Palmire Mbu, pivot francesa, vuelve a Europa y ficha por el Cadí La Seu

La Seu d'Urgell (Lleida), 20 jul (EFE).- Palmire Mbu, pivot francesa, vuelve al baloncesto europeo, al Cadí La Seu, con un contrato por una temporada, informó el club.

La interior, nacida en Villeneuve-d'Ascq hace 22 años y con una estatura de 1,85, llega procedente de la Universidad de Rhode Island después de completar una buena temporada en Kingston en la NCAA con 33 partidos y 32,3 minutos por encuentro y aportando 10,8 puntos, 5,8 rebotes, 1,6 asistencias y 11,4 de valoración.

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Es el sexto fichaje del Cadí La Seu este verano después de las llegadas de la escolta Lexi Donarski, la alero Lina Sontag y las bases Paula Suárez, Marina Aviñoa y Alessandra Orsili. EFE

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