Muere el futbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

Londres, 20 jul (EFE).- El futbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, falleció a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció este lunes su familia.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años", escribieron sus allegados en un comunicado en el que explicaron que había estado "luchando" contra el cáncer que se le había diagnosticado a principios de este mismo año y que estuvo rodeado de su mujer y sus hijas en sus últimos instantes.

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"Kevin, un doble ganador del Balón de Oro -en 1978 y 1979-, fue un esposo, padre y abuelo muy querido", añadió la familia, que expresó su agradecimiento al "increíble" equipo médico que lo atendió por su apoyo.

Apodado como 'Mighty Mouse' ('Super Ratón'), está considerado como uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos y es recordado por sus habilidades en el regate y su juego aéreo.

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Como jugador ocupó la posición de delantero y de extremo derecho en equipos como el Liverpool, el Hamburgo, el Southampton, el Newcastle United o con la selección de Inglaterra, en la que debutó en 1972 y jugó su último partido en 1982, en el Mundial de España.

Diez años después, ya retirado como futbolista, empezó una prolífica carrera como entrenador. Sin salir de Inglaterra, estuvo al frente de equipos como el Fulham, el Manchester City o el Manchester United, fue seleccionador nacional entre 1999 y 2000 y pasó por el Newcastle en dos etapas distintas: entre 1992 y 1997; y de nuevo en 2008.

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Precisamente este último ha sido uno de los primeros en homenajear a Keegan tras su muerte en redes sociales: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club".

"Kevin fue más que un legendario futbolista y entrenador. Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados", agregó el club de los 'Geordies'.

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Además de los dos Balones de Oro conseguidos a nivel individual consecutivamente en 1978 y 1979, Keegan deja un enorme palmarés tras de sí, que incluye una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA con el Liverpool; o tres títulos de la Premier League inglesa, todos en los años 70.

Keegan reveló el pasado mes de junio que padecía de cáncer avanzado, meses después de someterse a una intervención por "síntomas abdominales persistentes" a principios de año. EFE

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