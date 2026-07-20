Espana agencias

Muere el futbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años

Guardar
Google icon

Londres, 20 jul (EFE).- El futbolista y exentrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, falleció a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció este lunes su familia.

"Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años", escribieron sus allegados en un comunicado en el que explicaron que había estado "luchando" contra el cáncer que se le había diagnosticado a principios de este mismo año y que estuvo rodeado de su mujer y sus hijas en sus últimos instantes.

PUBLICIDAD

"Kevin, un doble ganador del Balón de Oro -en 1978 y 1979-, fue un esposo, padre y abuelo muy querido", añadió la familia, que expresó su agradecimiento al "increíble" equipo médico que lo atendió por su apoyo.

Apodado como 'Mighty Mouse' ('Super Ratón'), está considerado como uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos y es recordado por sus habilidades en el regate y su juego aéreo.

PUBLICIDAD

Como jugador ocupó la posición de delantero y de extremo derecho en equipos como el Liverpool, el Hamburgo, el Southampton, el Newcastle United o con la selección de Inglaterra, en la que debutó en 1972 y jugó su último partido en 1982, en el Mundial de España.

Diez años después, ya retirado como futbolista, empezó una prolífica carrera como entrenador. Sin salir de Inglaterra, estuvo al frente de equipos como el Fulham, el Manchester City o el Manchester United, fue seleccionador nacional entre 1999 y 2000 y pasó por el Newcastle en dos etapas distintas: entre 1992 y 1997; y de nuevo en 2008.

Precisamente este último ha sido uno de los primeros en homenajear a Keegan tras su muerte en redes sociales: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Kevin Keegan, una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club".

"Kevin fue más que un legendario futbolista y entrenador. Fue el corazón palpitante del Newcastle United para generaciones de aficionados", agregó el club de los 'Geordies'.

Además de los dos Balones de Oro conseguidos a nivel individual consecutivamente en 1978 y 1979, Keegan deja un enorme palmarés tras de sí, que incluye una Copa de Europa, dos Copas de la UEFA con el Liverpool; o tres títulos de la Premier League inglesa, todos en los años 70.

Keegan reveló el pasado mes de junio que padecía de cáncer avanzado, meses después de someterse a una intervención por "síntomas abdominales persistentes" a principios de año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

Los hechos habrían transcurrido a las 14:00 horas, según han podido confirmar los vecinos que escucharon gritos dentro de la vivienda

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

La presentadora explica que está buscando otras opciones con la cadena que considera “su casa”

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

El vertido se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: desde 4.500 metros en el Pisueña hasta 1.500 metros en el Llerana

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 25 de julio: RTVE modifica su programación por la celebración del Mundial 2026

La serie diaria de La 1 no emitirá episodios el lunes, el jueves y el viernes por la programación deportiva

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 25 de julio: RTVE modifica su programación por la celebración del Mundial 2026

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Tatuajes de la cara Luis de la Fuente o someterse a algunos cambios de look, entre los retos más repetidos por los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 65.000 personas siguen su recorrido