Hoy será noticia. Martes, 21 de julio

PLUS ULTRA

El amigo de Zapatero declara ante el juez tras implicarle en el préstamo a Plus Ultra

Madrid (EFE).- El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, declara este martes ante el juez después de implicar al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021, y confirmar el cobro del 1 % de la misma.

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Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de la trama, Martínez comparece en la Audiencia Nacional con el compromiso de "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos", según el escrito que presentó menos de 24 horas antes en el juzgado.

INCENDIOS FORESTALES

El incendio sigue arrasando la Sierra Norte de Guadalajara

Madrid (EFE).- Las elevadas temperaturas complican el control del grave incendio que ha arrasado más de 26.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara, mientras otro operativo se ocupa del regreso a sus domicilios de los desalojados por el fuego que se declaró en Orés (en la comarca zaragozana de las Cinco Villas), estabilizado tras quemar unas 15.000 hectáreas.

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El avance del incendio de La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar 34 localidades y confinar otras 14, además de a elevar a nivel 2 de peligrosidad otros dos nuevos incendios en Retortillo (Soria) y Brieva (Segovia).

PRESUPUESTOS 2027

La senda de déficit 2027-2029 se aprobará de nuevo el martes en Consejo de Ministros

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprueba de nuevo este martes la senda de estabilidad hasta 2029, que volverá a ser votada jueves en el pleno del Congreso, donde de momento nada vaticina un resultado diferente al rechazo que ya obtuvo esta semana.

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No se prevén cambios en el voto de PP, Vox o Junts, que fueron los que tumbaron la senda en el pleno extraordinario del pasado 14 de julio, con lo que las metas de déficit y deuda pública a tres años volverán a ser desestimadas por la Cámara Baja. La senda tampoco se modificará, ya que el Gobierno aprobará el martes los mismos objetivos rechazados, que son los pactados con Bruselas e incluidos en el plan fiscal de medio plazo (1,8 % del PIB en 2027, 1,6 % del PIB en 2028 y 1,5 % del PIB en 2029).

OLA CALOR

La Aemet avisa de una nueva ola de calor en España a partir del martes

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una nueva ola de calor en España a partir de este martes que se podría prolongar al menos hasta el jueves 23 de julio.

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El ámbito geográfico de la que sería la tercera ola de calor del verano es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca. En algunas de estas zonas las temperaturas podrían alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 grados el miércoles y jueves.

CASA REAL

El rey recibirá este martes a Moreno en la Zarzuela tras ser reelegido presidente andaluz

Sevilla EFE).- El rey Felipe VI recibirá hoy en audiencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras haber sido investido en su cargo en el Parlamento autonómico surgido de las elecciones regionales del 17 de mayo.

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La audiencia del rey a Moreno está prevista para las 11.30 horas en el Palacio de la Zarzuela y forma parte de los encuentros que mantiene el monarca con los presidentes que son elegidos en sus respectivos territorios, informa la Casa Real en su agenda de actos semanal.

BOMBONA BUTANO

La bombona de butano subirá hoy casi un 5 %, hasta los 17,83 euros

Madrid (EFE).- El precio máximo de venta al público de la bombona de butano de 12,5 kilos subirá a partir de hoy martes casi un 5 %, hasta los 17,83 euros, debido, entre otras razones, al fin de la reducción temporal del IVA del 21 al 10 % y al encarecimiento de los fletes, según el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no está liberalizado y se revisa bimestralmente el tercer martes de cada mes por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

EL TIEMPO

Este martes ascenderán las temperaturas en el inico del tercer episodio de ola de calor

Madrid (EFE).- Las temperaturas empezarán a ascender este martes en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte, el día en el que la Aemet ha señalado como inicio de la tercera ola de calor en España desde junio pasado.

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Según un aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un "nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y en actividades al aire libre. La noche se prevé muy cálida. Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como amarillos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Ciudad autónoma de Ceuta.

EFE

fp