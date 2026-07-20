Estabilizado el incendio forestal de Lucena del Puerto (Huelva)

Huelva, 20 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Camino del Tresmadal de Moguer, en la provincia de Huelva, que posteriormente se ha localizado en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto (Huelva).

Según ha informado el Infoca, la estabilización se ha decretado a las 18.30 horas, momento desde el que se trabaja para su control.

La evolución del fuego motivó la ampliación de medios tanto aéreos como terrestres enviados tras declararse el fuego.

De esta forma, inicialmente se enviaron a la zona dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado; este último se retiró y se sumaron a las tareas uno ligero y otro pesado.

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Por tierra, el dispositivo terrestre compuesto por 20 efectivos y dos autobombas se vio ampliado con siete efectivos más. EFE

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