El PP ataca a Sánchez tras ganar la selección: "España no está condenada ni a la mediocridad ni a la decadencia"

La vicesecretaria de Coordinación sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha destacado este lunes la lección dada por el equipo español tras su victoria en el Mundial de fútbol y ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez al subrayar que España "no está condenada ni la mediocridad" ni "a la decadencia".

"Creemos que esa es la lección, que la humildad y la ambición no se estorban, sino que se necesitan, que no existe ninguna maldición española y que los españoles no estamos condenados ni a la decadencia, ni al deterioro, ni a la mediocridad. Nos estábamos acostumbrando a la peor versión de España", ha enfatizado, en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Ezcurra ha felicitado a la selección española por conquistar su segunda Copa del Mundo. "Somos capaces de ilusionarnos y los españoles no nos vamos a rendir nunca", ha resaltado.

A renglón seguido, ha reivindicado los valores del equipo español como lección para toda la sociedad española. "Un equipo que se presenta sin soberbia, sin colgarse medallas antes de ganarlas, sin vivir del relato, es un equipo ganador, con cada uno en su sitio, nadie por encima de los demás y con una ambición enorme", ha apostillado.

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La dirigente del PP ha aludido a los casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y ha subrayado que se estaban "acostumbrando a la peor versión de España", pero esta semana han "recordado la mejor". "Durante unos días hemos podido levantar la vista del lodazal y hemos hablado un poquito menos de causas, de imputados, de decadencia, de corrupción", ha añadido.

Ezcurra ha saludado que el Mundial haya permitido a los españoles centrarse "un poquito" en lo que les une. Según ha dicho los ánimos estaban "un poquito bajos" y la selección les "ha metido un torrente de energía y de ilusión" que les "viene muy bien".

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NO POLITIZAR EL DEPORTE

Al ser preguntada si estaba contraponiendo los valores de la selección española a los del Gobierno, Ezcurra ha indicado que el PP lo que espera que termine pronto es "politizar el deporte" como, según ha dicho, llevan "soportando durante tres años".

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Ezcurra ha insistido en que los valores de la selección española les "ilusionan" y "recuerdan que España es un gran país" en un momento en el que, "quizá los españoles tenían el ánimo un poco bajo". "Creemos que esos valores sí que representan muy bien lo que es la sociedad española y debe recordarlos la sociedad española", ha indicado.

Finalmente, Ezcurra ha trasladado su pésame a la familia del menor de 13 años fallecido en Ciudad Rodrigo durante las celebraciones. "Qué duro, qué momento tan difícil. Transmitimos todo nuestro cariño y nuestro afecto a esta familia", ha lamentado.

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