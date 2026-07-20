El festival "Jazz en la Costa" reconoce la trayectoria de Paquito D’Rivera

Almuñécar (Granada), 21 jul (EFE).- El festival internacional "Jazz en la Costa" de Almuñécar (Granada), que cumple su 39 edición y que fue pionero en aunar cultura y turismo, ha premiado la trayectoria del saxofonista y galardonado con dieciocho premios Grammy Paquito D’Rivera con la entrega de su Medalla de Oro.

Organizado por el Ayuntamiento de Almuñécar y la Diputación de Granada, se ha consolidado durante una larga trayectoria de cerca de cuarenta ediciones como uno de los pocos festivales que posee el sello de calidad de la Unión Europea.

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En esta ocasión el certamen ha galardonado a Paquito D’Rivera por una trayectoria artística excepcional, ya que fue cofundador de la Orquesta Cubana de Música Moderna y del legendario grupo Irakere.

Virtuoso del saxofón y del clarinete, compositor, escritor y referente indiscutible del jazz latinoamericano, su obra tiende puentes únicos entre la tradición afrocubana, el jazz y la música clásica contemporánea.

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El propio artista ha agradecido el reconocimiento, asegurando que "España ha estado muy cerca" de su educación musical, y de los cubanos en general, pero "Andalucía ocupa un lugar muy especial".

En este sentido, D’Rivera ha asegurado que nunca esperaba recibir un premio "de la tierra de Falla, Chano Domínguez o Paco de Lucía".

El festival internacional "Jazz en la Costa" de Almuñécar comienza este martes con el artista cubano, y durante toda la semana ofrecerán conciertos de primer nivel dentro del panorama jazzístico internacional con nombres como la Paramount Quartet, la formación de jazz que une talento multigeneracional formado por el saxofonista Joe Lovano; el guitarrista Julian Lage, el contrabajista Asante Santi Debriano, y el baterista Wil Calhoun.

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Completan el cartel la pianista, cantante y compositora, Francesca Tandoi junto al saxofonista Chico Freeman (23 de julio); el trompetista Erik Truffaz, y el músico Antonio Lizana (24 de julio); la cantante China Moses (25 julio); o el multiinstrumentista, cantante, escritor, productor y director del Festival de Jazz de La Habana, Roberto Fonseca (26 julio). EFE

afg/fp