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De La Fuente: "Scaloni es joven, tiene todavía un grandísimo recorrido"

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Luis De La Fuente, seleccionador de España, manifestó este domingo su aprecio por Lionel Scaloni, preparador de Argentina, e informó de que le dijo que "es joven" y tiene "un grandísimo recorrido" por delante, después de la final del Mundial ganada por La Roja ante la Albiceleste.

"Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias. Aprovecho para agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo que es competir en partidos de este calibre. Es una persona a la que escucho mucho y de la que intento aprender siempre", dijo De La Fuente en la rueda de prensa posterior a la final del MetLife Stadium.

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"Tiene que estar muy feliz, muy contento, tiene todavía un grandísimo recorrido. Le dije 'Leo, eres joven, eres mejor que yo, te queda mucho fútbol'", añadió.

España ganó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 y celebró la segunda estrella de su historia. EFE

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