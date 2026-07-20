Espana agencias

Celebración unánime entre la mayoría de los políticos por la victoria de España

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- La victoria de la selección española de fútbol en el Mundial ha concitado la celebración unánime de la mayoría de los dirigentes políticos y cargos públicos españoles que se han pronunciado en las redes sociales, aunque no todos los partidos han expresado su opinión.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

PUBLICIDAD

Estos son los principales mensajes publicados por la Casa Real, Gobierno, partidos y presidentes autonómicos en las redes sociales por la victoria de España frente a Argentina, que le ha valido su segundo campeonato mundial:

- El rey Felipe VI:"¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

PUBLICIDAD

- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo".

- Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Merecidísimos ¡CAMPEONES DEL MUNDO! Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo.¡Enhorabuena, Selección Española de Fútbol !¡¡¡Viva España!!!".

- Santiago Abascal, presidente de Vox: "Gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo que, para orgullo de generaciones, ha llevado la bandera de España tan lejos, tan arriba".

- Ione Belarra, secretaria general de Podemos: "¡Celebrando este merecidísimo triunfo de la selección! Y valorando seriamente dedicarme a la adivinación jeje".

- Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa: "Un equipo de 10 que nos ha hecho vibrar y disfrutar.¡Orgullo de selección !! Campeones del mundo¡Vamos España!".

- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social: "Y la roja volvió a lo más alto. Volvimos a vibrar, a cantar el gol con una misma garganta. El sueño de 2010 se repite 16 años después. Cada segundo peleado ha merecido la pena. VOLVEMOS A GANAR EL MUNDIAL. HOY TEJEMOS LA SEGUNDA ESTRELLA".

- Óscar Puente, ministro de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: "España es el país del fútbol del siglo XXI. La selección que más títulos ha ganado en este siglo y la única que ha ganado el título de campeona del mundo dos veces. España es el país de moda en el mundo. Y en 2030 la tercera".

- Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso: "España 1 - Infantino 0".

- Salvador Illa, presidente de la Generalitat: "Tornem a ser campions del món (Volvemos a ser campeones del mundo). ¡Volvemos a hacer historia!".

- Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Un día para la historia… De tantos Vamos España".

- Juanma Moreno, presidente de Andalucía: "¡Gloria y orgullo! BICAMPEONES DEL MUNDO. Gracias por vuestro ejemplo, Selección".

- María Guardiola, presidenta de Extremadura: "¡CAMPEONES DEL MUNDO! Enhorabuena a la Selección por conquistar la segunda estrella. Es un orgullo para todos los españoles, y especialmente para los extremeños por el gran papel de Pedro Porro en el Mundial. Esta noche es historia. Gracias por hacerlo posible".

- Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia:"¡LA SEGUNDA ES NUESTRA! Volvemos a soñar, como ya hicimos hace 16 años. Y lo hemos conseguido unidos, siendo el mejor equipo del mundo y orgullosos de ser españoles. Que nunca perdamos la ilusión ni la esperanza, porque juntos siempre podemos hacer historia".

- Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Campeones del mundo con acento canario Pedri y Yeremy, ¡Enhorabuena!".

- María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria General del PSOE: "¡Campeoooones! Hoy los jugadores de La Roja han hecho realidad el sueño de todo un país, luchando hasta el último segundo, contra viento y marea. ¡Gracias por esta segunda estrella y por llevar a España a lo más alto del mundo!". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

La llegada del equipo a Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se estima para las 12:50 del lunes, a bordo de un avión de Iberia

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España”

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé