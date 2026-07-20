Celebración unánime entre la mayoría de los políticos por la victoria de España

Madrid, 20 jul (EFE).- La victoria de la selección española de fútbol en el Mundial ha concitado la celebración unánime de la mayoría de los dirigentes políticos y cargos públicos españoles que se han pronunciado en las redes sociales, aunque no todos los partidos han expresado su opinión.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

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Estos son los principales mensajes publicados por la Casa Real, Gobierno, partidos y presidentes autonómicos en las redes sociales por la victoria de España frente a Argentina, que le ha valido su segundo campeonato mundial:

- El rey Felipe VI:"¡Selección española, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

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- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno: "¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Enorme nuestra Selección! Gracias, equipo".

- Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Merecidísimos ¡CAMPEONES DEL MUNDO! Valores, trabajo duro, humildad y fe. Habéis hecho historia. No hay límites para este equipo.¡Enhorabuena, Selección Española de Fútbol !¡¡¡Viva España!!!".

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- Santiago Abascal, presidente de Vox: "Gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo que, para orgullo de generaciones, ha llevado la bandera de España tan lejos, tan arriba".

- Ione Belarra, secretaria general de Podemos: "¡Celebrando este merecidísimo triunfo de la selección! Y valorando seriamente dedicarme a la adivinación jeje".

- Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa: "Un equipo de 10 que nos ha hecho vibrar y disfrutar.¡Orgullo de selección !! Campeones del mundo¡Vamos España!".

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- Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social: "Y la roja volvió a lo más alto. Volvimos a vibrar, a cantar el gol con una misma garganta. El sueño de 2010 se repite 16 años después. Cada segundo peleado ha merecido la pena. VOLVEMOS A GANAR EL MUNDIAL. HOY TEJEMOS LA SEGUNDA ESTRELLA".

- Óscar Puente, ministro de Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: "España es el país del fútbol del siglo XXI. La selección que más títulos ha ganado en este siglo y la única que ha ganado el título de campeona del mundo dos veces. España es el país de moda en el mundo. Y en 2030 la tercera".

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- Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso: "España 1 - Infantino 0".

- Salvador Illa, presidente de la Generalitat: "Tornem a ser campions del món (Volvemos a ser campeones del mundo). ¡Volvemos a hacer historia!".

- Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Un día para la historia… De tantos Vamos España".

- Juanma Moreno, presidente de Andalucía: "¡Gloria y orgullo! BICAMPEONES DEL MUNDO. Gracias por vuestro ejemplo, Selección".

- María Guardiola, presidenta de Extremadura: "¡CAMPEONES DEL MUNDO! Enhorabuena a la Selección por conquistar la segunda estrella. Es un orgullo para todos los españoles, y especialmente para los extremeños por el gran papel de Pedro Porro en el Mundial. Esta noche es historia. Gracias por hacerlo posible".

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- Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia:"¡LA SEGUNDA ES NUESTRA! Volvemos a soñar, como ya hicimos hace 16 años. Y lo hemos conseguido unidos, siendo el mejor equipo del mundo y orgullosos de ser españoles. Que nunca perdamos la ilusión ni la esperanza, porque juntos siempre podemos hacer historia".

- Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "Campeones del mundo con acento canario Pedri y Yeremy, ¡Enhorabuena!".

- María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria General del PSOE: "¡Campeoooones! Hoy los jugadores de La Roja han hecho realidad el sueño de todo un país, luchando hasta el último segundo, contra viento y marea. ¡Gracias por esta segunda estrella y por llevar a España a lo más alto del mundo!". EFE

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