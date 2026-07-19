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Tebas: “Si jugamos como sabemos, el árbitro pasará desapercibido”

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Nueva York (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró confiado en las posibilidades de España de ganar la final del Mundial de este domingo ante Argentina ya que, en su opinión, si la selección española juega como “sabe” el árbitro “pasará desapercibido”.

“Con ganas de que llegue el partido. Si jugamos como sabemos jugar da lo mismo el arbitraje, pasará desapercibido”, señaló durante un acto en Little Spain, Nueva York, con motivo de la final del Mundial.

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“No sé si en la historia del Mundial se habrá visto o se verá otro igual como el partido de España ante Francia. Lo he visto repetido y algunas jugadas muchas veces, como el gol de Pedro Porro, no veremos nada igual”, ponderó.

Además, Tebas defendió el nivel de LaLiga, que cuenta con 24 de 52 en la final.

“Nos critican mucho. Nos dicen que no fichamos. España forma muy bien jugadores y se está demostrando”, dijo.

Además, dejó su pronóstico para la final, al asegurar que España ganará “por más de un gol” a la vez que ponderó el sentido común como clave para que las relaciones entre LaLiga y la RFEF hayan retomado una buena sintonía.

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“La clave es el sentido común. Cuando hay sentido común es fácil entenderse. Hay que hablar y cuándo hay sentido común es más fácil que funcione. Dejando posturas del ‘no, no, no’, como niños”, dijo.

Por otro lado, Javier Tebas aseguró que hay que “temer” que la final del Mundial 2030 no se juegue en España, quien “lo merece” ya que aún no está decidido, y criticó el elevado precio de las entradas en este Mundial.

“Los precios son muy elevados para lo que estamos acostumbrados en toda Europa. Y para aquí también. En España no pasará”, comentó.

“Como no se ha decidido todavía hay que temerlo, pero hay que trabajarlo y España se merece tener la final. Soy realista, hay que trabajarlo”, completó. EFE

(video)

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