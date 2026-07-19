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Scaloni, entre lágrimas, deja en el aire su continuidad

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Óscar González

East Rutherford, 19 jul (EFE).- Lionel Scaloni dejó en el aire su continuidad al frente de la selección argentina tras perder este domingo la final del Mundial 2026 contra España, por 0-1, en el estadio Metlife de East Rutherford.

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"Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual, es muy difícil, que sepamos que es un triunfo también. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido, de la manera que se ha conseguido sobre todo. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros", indicó.

Scaloni, que tiene contrato hasta diciembre, no confirmó que continuará, en la conferencia de prensa posterior al partido. "Con respecto a mí tengo que hablar con el presidente (de la AFA, Claudio Tapia). Tengo un tiempo para decidir qué quiero hacer. Siento la necesidad también de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Habrá que hablar, al presidente le estoy agradecido.

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"Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo con el cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que iba a llegar hasta aquí. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetear, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar, y me duele, me duele en el alma", añadó llorando antes de abandonar la sala de prensa. EFE

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