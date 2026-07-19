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Puigdemont rechaza apoyar el presupuesto de Sánchez si no ejecuta la inversión en Cataluña

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Barcelona, 19 jul (EFE).- El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado este domingo la idea de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, que quiere impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez, si persiste en la "indecencia" de no ejecutar la inversión pública prevista para Cataluña.

En un artículo titulado "Los datos oficiales confirman la persistente asfixia de Cataluña", difundido en la red social X, Puigdemont se hace eco de los datos de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda, que señalan que Cataluña recibió el 8,6 % de toda la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en 2025.

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Ese dato equivale a 1.321,2 millones de un total de 15.368 millones de euros, mientras que la Comunidad de Madrid sumó 3.217,7 millones, más del doble que los destinados a Cataluña, a pesar de que ambas comunidades tienen un peso demográfico y un PIB similares.

En su artículo, Puigdemont denuncia que el Gobierno ha "escondido durante un año y medio" las cifras sobre la ejecución presupuestaria porque sabía que eran "una auténtica vergüenza, una indecencia, un insulto a todos los catalanes".

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Esta razón, afirma, "por sí sola ya sería suficiente para que todo aquel que vive en este país reclame la independencia de Cataluña".

Como los socialistas ya tienen los presupuestos de la Generalitat aprobados y "tienen en el saco los votos de las 'izquierdas' para intentar aprobar los del Estado español", ahora se pueden permitir "publicar datos malos sin haber de sufrir las consecuencias", apunta el expresident, que recrimina al Gobierno español su actitud.

"Nos regalan los oídos con los presupuestos que se aprueban pero después, mirando la liquidación, acaban invirtiendo muchísimo más en Madrid que en Cataluña", protesta, unos datos que según recuerda se repiten "cada año".

Por ello, se pregunta "cómo se puede votar a favor de un presupuesto español, si antes no ha ejecutado todo lo que debe y no nos ha añadido el diferencial que nos separa de Madrid".

"Que no nos vengan con consorcios paritarios para controlar la ejecución presupuestaria, porque Madrid no lo necesita y recibe cada año una sobreinversión que multiplica la que recibimos los catalanes", subraya, en referencia al consorcio de inversiones pactado entre el Govern de Salvador Illa y ERC.

Según Puigdemont, "ningún diputado catalán debería votar a favor de un presupuesto de un Gobierno que no haya cumplido con lo que se ha comprometido" y se haya "dedicado a primar la economía de Madrid de manera tan desproporcionada, descarada y sostenida".

Y advierte de que un gobierno catalán que acepte esta situación no sirve para "defender los intereses del país, no es de ninguna manera un gobierno de todos ni puede tener el apoyo de ningún diputado que quiera una Cataluña próspera y libre". EFE

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