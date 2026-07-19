Los amigos de Mikel Merino, en la final: "Sus goles en San Fermín han sido una locura"

East Rutherford, 19 jul (EFE).- Los amigos de la infancia de Mikel Merino, héroe de la selección española marcando el gol de la victoria en los últimos instantes de los octavos y cuartos de final del Mundial, acompañaron al '6' de España en la gran final contra Argentina: "Va a marcar otro golito".

"Hemos venido aquí a ver cómo va a ganar y a meter otro golito. Un golito en el 90 y todos contentos para España", pronosticaron en los aledaños del Metlife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey este domingo Pablo, Ismael y Unai, amigos de la infancia de Mikel Merino desde que tenían cinco años en el colegio.

PUBLICIDAD

"En Pamplona se ha vivido una locura los goles de Mikel, sobre todo siendo navarro. Y claro, se junta San Fermín, que hay tanta gente, mete gol un navarro, meterte en semifinales y en la final, y fue increíble, increíble", añadieron los amigos de Merino.

El '6' de España, suplente durante todos los partidos del Mundial, marcó tras salir del banquillo el 1-0 de la victoria ante Portugal en octavos de final y el 2-1 de la victoria contra Bélgica para lograr el pase a semifinales.

PUBLICIDAD

"El tiempo que sale lo aprovecha sacando su aura, su garra que le caracteriza, y lo está sacando todo", describieron.

"Ayer estuvimos con él en el hotel y estaba tranquilo, tenía confianza en hoy y en el equipo, y seguro que va todo bien. Va a ir a morder. Tenemos confianza plena en Mikel, como siempre", agregaron.

PUBLICIDAD

Según sus amigos, Merino es un tipo tranquilo.

"Sabe gestionar estos momentos y lo toma mucho más natural que nosotros, que nos tenemos que acostumbrar a sufrirlo. Se hace más natural de lo que luego puede parecer. Ves ahí a tu amigo, no ves a un futbolista". EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)