La tarifa de la luz en España para este 21 de julio

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 21 de julio.

Al cambiar constantemente, es importante estar informado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio de la luz

Día: 21 de julio

Tarifa promedio: 136.64 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 176.67 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 82.97 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este martes 21 de julio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.47 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 162.6 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 163.34 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.28 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.7 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 160.63 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 164.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 170.31 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.81 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 158.84 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 119.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 90.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.15 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 82.97 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 82.97 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.74 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 133.74 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 158.47 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.67 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.0 euros por megavatio hora.