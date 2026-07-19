La retirada de Vingegaard ensancha la lucha por el podio

Luis Miguel Pascual

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- La retirada de Jonas Vingegaard tras sufrir una dura caída en la decimoquinta etapa del Tour de Francia ensancha la lucha por el podio final de la prueba, al dejar un escalón vacante que parecía reservado al danés.

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Si el primer puesto parece no tener duda en favor del esloveno Tadej Pogacar, que ha demostrado una gran superioridad camino de su quinto Tour, cinco corredores están en menos de dos minutos y medio para repartirse los otros dos puestos del cajón de París, a falta de una durísima semana para el final.

El belga Remco Evenepoel, ganador de la etapa, está en la mejor posición para volver al podio, en el que el hace dos años fue tercero. Se encuentra a 5 minutos de Pogacar y en el Plateau de Solaison demostró que puede afrontar bien la alta montaña, además de tener una crono por delante, su especialidad.

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"Hoy he demostrado que puedo ir bien en montaña y el martes saldré a ganar la crono", avisó el ciclista del Red Bull.

Evenepoel, que además logró distanciar a su compañero de equipo alemán Florian Lipowitz, tercero del año pasado y que le disputaba la capitanía del equipo, cuenta ahora con un margen de 58 segundos sobre el mexicano Isaac del Toro.

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El compañero de Pogacar, que ya ganó una etapa en Barcelona, fue colocado en buena situación por el esloveno para sumar la segunda este domingo, pero no pudo rematar la jugada del UAE. Sin embargo, recuperó el maillot blanco de mejor joven y escaló a la tercera plaza de la general.

"Es increíble que alguien como Tadej trabaje para ti", afirmó el mexicano, que se resintió en el tramo final de la caída que sufrió, la misma que obligó a la retirada de Vingegaard. Eso le privó de una victoria en un puerto en el que se impuso en la última Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes, la antigua Dauphiné.

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Del Toro parte con el respaldo del patrón de la carrera, de un gran equipo y con un margen de 25 segundos sobre el francés Paul Seixas, de 19 años, con quien tendrá una dura pelea por el podio y el maillot blanco.

El francés, que corre su primera carrera de tres semanas y ha demostrado aguantar bien hasta el momento, perdió la rueda de Pogacar en el último ascenso, pero lo hizo a su ritmo. Al final perdió menos de un minuto y tiene el podio a su alcance.

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Lipowitz, que entró a rueda del francés, se colocó quinto en la general, a 50 segundos del podio, aunque fue claramente superado por Evenepoel en su equipo, lo que puede obligarle a trabajar para el belga en la última semana.

El tercero de la pasada edición, sin embargo, figura también entre los pretendientes al podio final.

Al igual que el español Juan Ayuso, pese a que en el Plateau de Solaison dejó entrever debilidades.

"Es un poco decepcionante, intenté seguir al principio la primera arrancada y lo pagué en el último kilómetro y medio o dos. Lo hice muy mal. Estoy un poco decepcionado, pero queda una semana y hay que seguir", dijo el jefe de filas del Lidl.

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Ayuso, que no pudo seguir el ritmo de Seixas y que limitó las pérdidas por la ayuda de su compañero Quid Simmons, entró en la meta a 2 minutos de Evenepoel y ahora está a 1.30 del podio. EFE