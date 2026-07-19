Espana agencias

La retirada de Vingegaard ensancha la lucha por el podio

Guardar
Google icon

Luis Miguel Pascual

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- La retirada de Jonas Vingegaard tras sufrir una dura caída en la decimoquinta etapa del Tour de Francia ensancha la lucha por el podio final de la prueba, al dejar un escalón vacante que parecía reservado al danés.

PUBLICIDAD

Si el primer puesto parece no tener duda en favor del esloveno Tadej Pogacar, que ha demostrado una gran superioridad camino de su quinto Tour, cinco corredores están en menos de dos minutos y medio para repartirse los otros dos puestos del cajón de París, a falta de una durísima semana para el final.

El belga Remco Evenepoel, ganador de la etapa, está en la mejor posición para volver al podio, en el que el hace dos años fue tercero. Se encuentra a 5 minutos de Pogacar y en el Plateau de Solaison demostró que puede afrontar bien la alta montaña, además de tener una crono por delante, su especialidad.

PUBLICIDAD

"Hoy he demostrado que puedo ir bien en montaña y el martes saldré a ganar la crono", avisó el ciclista del Red Bull.

Evenepoel, que además logró distanciar a su compañero de equipo alemán Florian Lipowitz, tercero del año pasado y que le disputaba la capitanía del equipo, cuenta ahora con un margen de 58 segundos sobre el mexicano Isaac del Toro.

El compañero de Pogacar, que ya ganó una etapa en Barcelona, fue colocado en buena situación por el esloveno para sumar la segunda este domingo, pero no pudo rematar la jugada del UAE. Sin embargo, recuperó el maillot blanco de mejor joven y escaló a la tercera plaza de la general.

"Es increíble que alguien como Tadej trabaje para ti", afirmó el mexicano, que se resintió en el tramo final de la caída que sufrió, la misma que obligó a la retirada de Vingegaard. Eso le privó de una victoria en un puerto en el que se impuso en la última Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes, la antigua Dauphiné.

Del Toro parte con el respaldo del patrón de la carrera, de un gran equipo y con un margen de 25 segundos sobre el francés Paul Seixas, de 19 años, con quien tendrá una dura pelea por el podio y el maillot blanco.

El francés, que corre su primera carrera de tres semanas y ha demostrado aguantar bien hasta el momento, perdió la rueda de Pogacar en el último ascenso, pero lo hizo a su ritmo. Al final perdió menos de un minuto y tiene el podio a su alcance.

Lipowitz, que entró a rueda del francés, se colocó quinto en la general, a 50 segundos del podio, aunque fue claramente superado por Evenepoel en su equipo, lo que puede obligarle a trabajar para el belga en la última semana.

El tercero de la pasada edición, sin embargo, figura también entre los pretendientes al podio final.

Al igual que el español Juan Ayuso, pese a que en el Plateau de Solaison dejó entrever debilidades.

"Es un poco decepcionante, intenté seguir al principio la primera arrancada y lo pagué en el último kilómetro y medio o dos. Lo hice muy mal. Estoy un poco decepcionado, pero queda una semana y hay que seguir", dijo el jefe de filas del Lidl.

Ayuso, que no pudo seguir el ritmo de Seixas y que limitó las pérdidas por la ayuda de su compañero Quid Simmons, entró en la meta a 2 minutos de Evenepoel y ahora está a 1.30 del podio. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El argentino está casado con la mallorquina Elisa Montero, por lo que vive en la isla con ella y sus dos hijos

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Los impuestos en el Peñón se acercarán gradualmente a los españoles para reducir las diferencias de precios y combatir el contrabando

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

Unai Simón, la última barrera de Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 y arrebatársela a Mbappé

Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026: esta es la alineación de España

“Jamás había visto una copa tan bonita”: las declaraciones de los jugadores de La Roja tras ganar el Mundial de 2010

La selección española jugará la final del Mundial 2026 con la equipación principal