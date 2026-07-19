La camiseta con la segunda estrella, a la venta el 4 de agosto

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- La camiseta oficial con la segunda estrella de campeón del mundo estará ya a la venta el próximo 4 de agosto, según anunció en su página Adidas, patrocinador de la selección española, tras la conquista del título Mundial por el equipo de Luis de la Fuente.

España sumó, al logrado hace dieciséis años en Sudáfrica, un segundo título mundial gracias al gol conseguido por Ferran Torres en el minuto 106, en la final disputada contra Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

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La nueva camiseta con la segunda estrella que identifica a La Roja como bicampeona del mundo, se puede reservar y el lanzamiento estará disponible en exclusiva en la aplicación de la marca deportiva. EFE