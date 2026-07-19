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Harry Kane respalda a Tuchel y lo define como "uno de los mejores entrenadores del mundo"

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Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Harry Kane respaldó este sábado públicamente al seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, al que consideró "uno de los mejores entrenadores del mundo", y dijo que es el gran responsable de que Inglaterra alcanzara su mejor resultado en un Mundial desde 1966.

"Él es el gran responsable de que hayamos logrado nuestro puesto más alto en un Mundial en sesenta años. (...) Que sea uno de los mejores entrenadores del mundo no significa que vaya a acertar el cien por cien de las veces", afirmó el ariete británico en la zona mixta tras la victoria en el partido por el bronce contra Francia (4-6).

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Kane agregó que "los aficionados tienen todo el derecho a estar enfadados, y que Tuchel lo sabe mejor que nadie", tras la derrota en las semifinales contra Argentina por 1-2.

Tuchel fue criticado por las decisiones tácticas que tomó en ese encuentro después del primer gol inglés. La entrada en el campo de varios defensas en sustitución de jugadores de ataque dio lugar a un asedio argentino en los últimos minutos que culminó con la remontada de la selección argentina.

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"Como jugadores, como aficionados y como cuerpo técnico, todos creíamos de verdad que este torneo era el nuestro. Pero así es el fútbol. Cuando sueñas tan en grande como nosotros lo hicimos y te quedas tan cerca, duele tanto como nos está doliendo justo ahora", explicó Kane.

Para el delantero del Bayern de Múnich, que cumplirá 33 años a finales de julio, esta era su tercera participación en un Mundial. Se marchó del torneo con seis goles y con el mejor resultado de Inglaterra desde 1966, cuando ganó su primera copa del mundo.

Preguntado sobre si este sería su último Mundial, Kane no quiso cerrar la puerta al torneo de 2030, aunque admitió que cuatro años "son un mundo".

"Cuatro años son un mundo, obviamente, pero ya lo he dicho antes: jugar para Inglaterra es mi mayor ambición y lo que más orgullo me produce. Me siento tan bien como siempre. Nunca me pongo límites en estas cosas. Mientras siga rindiendo al nivel que lo hago, seguiré representando a Inglaterra; así son las cosas. Cuatro años es mucho tiempo, por lo que no quiero dejarme llevar ni mirar tan lejos. Voy paso a paso", concluyó Kane. EFE

(foto)(video)

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