Del Toro: "Es increíble que alguien como Pogacar trabaje para mi"

Plateau de Solaison (Francia), 19 jul (EFE).- El mexicano Isaac del Toro consideró "increíble" que el esloveno Tadej Pogacar trabajara para él en la décimo quinta etapa del Tour de Francia, que no ganó porque, dijo, cometió algunos errores al final cuando se resintió de los dolores provocados por una caída que sufrió a falta de 23 kilómetros.

"Me sentía bien tras la caída, pero al final comencé a sentir dolores en la espalda y en la pierna izquierda. Estoy contento de haber peleado por el equipo y haber respetado el plan de carrera", dijo el ciclista del UAE.

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Del Toro se fue al suelo en la misma caída en la que se vio obligado a abandonar el danés Jonas Vingegaard, que era segundo de la general, por lo que se coló en el podio provisional.

"Es increíble que alguien como Tadej quiera ayudarme, es formidable", señaló el mexicano, que vio como en el ascenso final el esloveno, líder de la prueba y máximo favorito para sumar su quinto Tour, le ayudó para escalar en la general y buscar la victoria de etapa.

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"Lo he dado todo. Puede que haya cometido errores en el final, pero estoy satisfecho de cómo se desarrolló la etapa. Solo tengo que mejorar el final", agregó.

Del Toro es tercero a 5.58 de Pogacar y tiene a 25 segundos al francés Paul Seixas, con quien se jugará el maillot blanco de mejor joven. EFE

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