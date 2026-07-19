Espana agencias

Cuatro muertos en las carreteras el fin de semana, uno de ellos un motorista

Guardar
Google icon

Madrid, 19 jul (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DFT) ha contabilizado este fin de semana cuatro accidentes en las carreteras con sendos fallecidos, uno de ellos un motorista en el municipio de Rascafría (Madrid).

Desde el viernes a las 15.00 hasta el domingo a las 20.00 horas se han registrado, además, tres personas heridas en los siniestros, según el parte provisional de la DGT.

PUBLICIDAD

Tres de los accidentes se han producido este domingo, con un total de 3 fallecidos.

Un motorista de 50 años perdía la vida en la madrugada de este domingo, a las 1.56 horas cuando, por causas que se desconocen, ha perdido el control de la motocicleta y ha salido de la vía, en la M-604, a su paso por el municipio de Rascafría, sufriendo un politraumatismo.

PUBLICIDAD

Además, este sábado, en Montesa (Valencia) una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de diversa consideración al salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera A-35.

 El accidente se ha producido sobre las 17:30 horas en el kilómetro 35 de la citada vía, en sentido a València, cuando por circunstancias que no han precisado el vehículo se ha salido de la carretera.

Los servicios de emergencia valencianos han atendido en el lugar a tres heridos: una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La socialista ha defendido durante el proceso interno que Madrid “no se gana partiendo de cero cada cuatro años” y ha pedido a la militancia seguir construyendo un proyecto con “compromiso”

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El argentino está casado con la mallorquina Elisa Montero, por lo que vive en la isla con ella y sus dos hijos

El refugio español de Lionel Scaloni en Mallorca: el seleccionador argentino vive en una casa frente al mar con vistas a la Sierra de Tramuntana

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Los impuestos en el Peñón se acercarán gradualmente a los españoles para reducir las diferencias de precios y combatir el contrabando

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se jugará en el palco: Trump compartirá asiento con varios de los dirigentes con los que mantiene abiertos sus mayores desencuentros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: La Roja sale con el once de gala

Ilusión y nervios entre los españoles que ven la final del Mundial 2026 en la Plaza de Colón: “Si gana España, nos rapamos la cabeza”

Unai Simón, la última barrera de Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 y arrebatársela a Mbappé

Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026: esta es la alineación de España

“Jamás había visto una copa tan bonita”: las declaraciones de los jugadores de La Roja tras ganar el Mundial de 2010