Cuatro muertos en las carreteras el fin de semana, uno de ellos un motorista

Madrid, 19 jul (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DFT) ha contabilizado este fin de semana cuatro accidentes en las carreteras con sendos fallecidos, uno de ellos un motorista en el municipio de Rascafría (Madrid).

Desde el viernes a las 15.00 hasta el domingo a las 20.00 horas se han registrado, además, tres personas heridas en los siniestros, según el parte provisional de la DGT.

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Tres de los accidentes se han producido este domingo, con un total de 3 fallecidos.

Un motorista de 50 años perdía la vida en la madrugada de este domingo, a las 1.56 horas cuando, por causas que se desconocen, ha perdido el control de la motocicleta y ha salido de la vía, en la M-604, a su paso por el municipio de Rascafría, sufriendo un politraumatismo.

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Además, este sábado, en Montesa (Valencia) una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de diversa consideración al salirse de la vía el coche en el que circulaban por la carretera A-35.

El accidente se ha producido sobre las 17:30 horas en el kilómetro 35 de la citada vía, en sentido a València, cuando por circunstancias que no han precisado el vehículo se ha salido de la carretera.

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Los servicios de emergencia valencianos han atendido en el lugar a tres heridos: una mujer de 24 años por contusiones, otra mujer de 58 por politraumatismo y un hombre de 56 por fractura de tibia y peroné. EFE