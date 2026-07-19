Amplio dispositivo en la desembocadura del Miño para buscar a un joven bañista desparecido

Santiago de Compostela, 19 jul (EFE).- Las armadas española y lusa han activado un amplio dispositivo de búsqueda en la desembocadura del Miño para tratar de localizar a un joven bañista de 23 años desaparecido en el área del Puerto Internacional, en el municipio portugués de Caminha.

El 112 ha indicado que las labores en las que trabajan coordinadamente España y Portugal se concentran entre la isla de Morraceira y Lanhelas.

En el importante despliegue están cooperando la Comandancia Naval del Miño, un buque de la Armada española, Salvamento Marítimo y el Servicio de Guardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca I.

PUBLICIDAD

También los bomberos del Baixo Miño, la Guarda GES, la Guardia Civil y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil del Rosal, además de diferentes medios portugueses como los bomberos de Valença y la Policía Marítima de Caminha. EFE