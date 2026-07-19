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29 medios trabajan en dos incendios forestales con riesgo en el Cerrato palentino

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Palencia, 19 jul (EFE).- Un total de 29 medios terrestres y aéreos trabajan este domingo en la extinción de dos incendios forestales declarados en la comarca del Cerrato palentino, en los términos municipales de Soto de Cerrato y Valdeolmillos, ambos con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 por el riesgo de que las llamas afecten a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

El incendio de mayores dimensiones se ha declarado a las 15.37 horas en Soto de Cerrato y ha obligado a activar el nivel 1 a las 18.36 horas debido a su evolución.

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Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, el fuego afecta principalmente a una zona de cerros y ha calcinado ya unas 90 hectáreas de superficie arbolada y otras 54 hectáreas de terrenos agrícolas.

En las labores de extinción participan 15 medios, entre ellos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una cuadrilla helitransportada, tres autobombas, un bulldozer, tres medios aéreos —entre helicópteros e hidroaviones— y efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación de Palencia.

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El segundo incendio se ha originado a las 16.18 horas en el término municipal de Valdeolmillos, donde el Índice de Gravedad Potencial 1 se ha declarado a las 18.37 horas. Hasta el momento, las llamas han afectado a unas 25 hectáreas de masa forestal.

En este incendio trabajan 14 medios de extinción, integrados por tres cuadrillas terrestres, una cuadrilla helitransportada, cuatro autobombas, un bulldozer y un medio aéreo.

Las causas de ambos incendios permanecen por el momento en investigación, mientras los operativos continúan trabajando para frenar el avance de las llamas y proteger la masa forestal de la comarca. EFE

xrp/mr/may

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