Vozinha: "Ahora todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde, es algo muy grande"

Nueva York, 18 jul (EFE).- Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde durante el Mundial, aseguró este viernes que después del histórico Mundial del equipo africano enfrentándose a España, Uruguay o Argentina "todo el mundo sabrá dónde está Cabo Verde en el mapa".

"Es algo muy grande esto. Antes, el 90 % de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", expresó el guardameta caboverdiano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

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"Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", explicó Vozinha, de 40 años.

Después de su gran partido ante España dejando la portería a cero, Vozinha empezó a ganar millones de seguidores en Instagram. Al terminar su participación en el Mundial, el portero caboverdiano cuenta con casi 30 millones de seguidores.

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"Tengo que seguir siendo la persona que soy. Quiero agradecer a los seguidores el amor que me han demostrado a mí y a mi país", detalló.

Preguntado por la final del Mundial entre España y Argentina, dos equipos a los que se enfrentó y Cabo Verde contra los que consiguió empatar en los 90 minutos reglamentarios, Vozinha dijo que quiere "que gane el mejor" y apuntó que su favorita es Cabo Verde.

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"Messi es un jugador que no necesita presentación, para mí el mejor del mundo. Y él ha hecho eso más de 20 años y jugar contra él fue un gran placer para mí", agregó Vozinha sobre Messi. EFE

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