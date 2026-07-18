Vox asegura que el alcalde investigado por el fuego de La Mierla no estaba donde se inició

Guadalajara/Toledo, 18 jul (EFE).- El alcalde de Vox de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), Rubén Marchamalo, supuestamente investigado por el incendio forestal declarado el jueves en La Mierla que afecta a la Sierra Norte, ha asegurado este sábado que no estaba cosechando en el lugar en el que se inició el siniestro.

En una comparecencia que ha hecho en La Mierla, el regidor de Robledillo de Mohernando y agricultor ha pedido ante los medios que se respete la presunción de inocencia y ha asegurado que él no se encontraba en el lugar donde comenzó el incendio, ha informado Vox en una nota de prensa.

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Marchamalo, que ha lamentado las consecuencias del incendio y ha agradecido el trabajo de vecinos, agentes medioambientales, bomberos forestales y efectivos de la UME, ha explicado que su familia lleva toda la vida dedicada al campo y ha apuntado que en la explotación existían incluso más medios preventivos de los obligatorios.

Hasta que no se resuelva el caso "sólo pido que se respete la presunción de inocencia", ha reclamado Marchamalo, quien ha pedido que se deje trabajar a la investigadores hasta que se esclarezca lo sucedido.

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Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha exigido disculpas para Marchamalo, después de que durante las primeras horas del incendio se difundiera su nombre, su fotografía y su condición de alcalde de Vox, "trasladando a la opinión pública la idea de que era la persona que se encontraba cosechando cuando se originó el fuego".

"Han puesto en la diana de todo el mundo a este señor, cuando él mismo ha aclarado que no estaba en el lugar y ninguna información conocida acredita que fuera quien cosechaba", ha lamentado Sánchez, que ha añadido: "Espero que ahora todos los medios que se han dedicado a poner su foto corrijan y aclaren que no era quien se encontraba cosechando".

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A su vez, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha indicado que la investigación que ha hecho el cuerpo de agentes medioambientales apunta a que el origen del fuego fue una cosechadora, si bien ha asegurado que aún no sabe quién es el dueño de la misma. EFE

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