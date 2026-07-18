Torrevieja abre al mundo su 72º Certamen de Habaneras, con corales de 13 países

Torrevieja (Alicante), 18 jul (EFE).- Torrevieja volverá a ser durante una semana el punto de encuentro internacional del canto coral con la celebración del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, que reunirá desde este domingo y hasta el 25 de julio a más de 700 coralistas de trece países en el Teatro Municipal.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, comenzará este domingo, 19 de julio, con una gala que se adelanta a las 12:30 horas para evitar coincidir con la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina a partir de las 21 horas.

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La apertura mantendrá su programación prevista y comenzará con la interpretación de los himnos a Torrevieja, la Comunitat Valenciana y España a cargo de la Unión Musical Torrevejense, junto a las voces de Concepción Pérez-Boj y Alberto Ballesta. Continuará con la actuación de la Escuela Coral Municipal y la reconocida soprano Ainhoa Arteta.

El lunes 20 de julio, a las 22 horas, llegará la tradicional velada dedicada al talento local, en la que participarán el Coro y Orquesta 'Maestro Ricardo Lafuente', la Masa Coral 'José Hódar', la Agrupación Coral 'Manuel Barberá', el Orfeón de Torrevieja 'Mario Bustillo', el Coro 'Maestro Casanovas' y la Coral Torrevejense 'Francisco Vallejos'.

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La fase de competición se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24 de julio, con la participación de quince agrupaciones procedentes de trece países. Todas ellas interpretarán como habanera obligada 'Habanera de sal', con letra de Belén Puente y música de Antoni Mas, otras dos habaneras de libre elección y dos obras de polifonía.

El certamen concluirá el sábado 25 de julio con la gala de clausura, que incluirá la entrega de premios y la actuación de los coros ganadores. En total, las agrupaciones participantes optarán a un palmarés dotado con 47.500 euros, cuyo máximo reconocimiento será el primer premio de Habaneras 'Ricardo Lafuente', dotado con 12.000 euros y trofeo.

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El jurado de esta edición estará presidido por Cristóbal Soler, con Ruth Revert como secretaria y Pietro Ferrairo, Antoni Mas y Selena Cancino como vocales, según han informado fuentes de la organización.

El Teatro Municipal ampliará su aforo con una pantalla gigante y butacas instaladas en el paseo Vista Alegre para que el público pueda seguir también las veladas.

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La programación tendrá además una amplia difusión audiovisual, con la grabación de las siete galas para un programa especial de Televisión Española y retransmisiones en directo a través de televisiones locales, À Punt y la web del Patronato Municipal de Habaneras.

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata será el encargado de presentar esta 72ª edición, que se completará con actividades paralelas, como conciertos corales en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral. EFE

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