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Torrevieja abre al mundo su 72º Certamen de Habaneras, con corales de 13 países

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Torrevieja (Alicante), 18 jul (EFE).- Torrevieja volverá a ser durante una semana el punto de encuentro internacional del canto coral con la celebración del 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, que reunirá desde este domingo y hasta el 25 de julio a más de 700 coralistas de trece países en el Teatro Municipal.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, comenzará este domingo, 19 de julio, con una gala que se adelanta a las 12:30 horas para evitar coincidir con la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina a partir de las 21 horas.

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La apertura mantendrá su programación prevista y comenzará con la interpretación de los himnos a Torrevieja, la Comunitat Valenciana y España a cargo de la Unión Musical Torrevejense, junto a las voces de Concepción Pérez-Boj y Alberto Ballesta. Continuará con la actuación de la Escuela Coral Municipal y la reconocida soprano Ainhoa Arteta.

El lunes 20 de julio, a las 22 horas, llegará la tradicional velada dedicada al talento local, en la que participarán el Coro y Orquesta 'Maestro Ricardo Lafuente', la Masa Coral 'José Hódar', la Agrupación Coral 'Manuel Barberá', el Orfeón de Torrevieja 'Mario Bustillo', el Coro 'Maestro Casanovas' y la Coral Torrevejense 'Francisco Vallejos'.

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La fase de competición se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24 de julio, con la participación de quince agrupaciones procedentes de trece países. Todas ellas interpretarán como habanera obligada 'Habanera de sal', con letra de Belén Puente y música de Antoni Mas, otras dos habaneras de libre elección y dos obras de polifonía.

El certamen concluirá el sábado 25 de julio con la gala de clausura, que incluirá la entrega de premios y la actuación de los coros ganadores. En total, las agrupaciones participantes optarán a un palmarés dotado con 47.500 euros, cuyo máximo reconocimiento será el primer premio de Habaneras 'Ricardo Lafuente', dotado con 12.000 euros y trofeo.

El jurado de esta edición estará presidido por Cristóbal Soler, con Ruth Revert como secretaria y Pietro Ferrairo, Antoni Mas y Selena Cancino como vocales, según han informado fuentes de la organización.

El Teatro Municipal ampliará su aforo con una pantalla gigante y butacas instaladas en el paseo Vista Alegre para que el público pueda seguir también las veladas.

La programación tendrá además una amplia difusión audiovisual, con la grabación de las siete galas para un programa especial de Televisión Española y retransmisiones en directo a través de televisiones locales, À Punt y la web del Patronato Municipal de Habaneras.

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata será el encargado de presentar esta 72ª edición, que se completará con actividades paralelas, como conciertos corales en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral. EFE

jeg-lb /jlp

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