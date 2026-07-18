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Sheinbaum asistirá a la final de la Copa del Mundo tras invitación de Trump

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Ciudad de México, 17 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistirá el domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes la propia mandataria.

La final del torneo será protagonizada por las selecciones de Argentina y España en partido a celebrarse en el estadio Metlife de Nueva York.

En entrevista con medios tras un acto en Playa del Carmen, estado de Quintana Roo, Sheinbaum explicó que a esa cita también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

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"Recibí una invitación del Presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro, (Mark) Carney", contó Sheinbaum a medios.

"Mañana grabamos un mensaje para informar con más detalle", añadió la mandataria, quien explicó que ya tiene los boletos de viaje y saldrá el sábado por la tarde y regresará a México el lunes por la mañana.

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Shienbaum dijo que el sábado ofrecerá conferencia de prensa que tenía prevista para el domingo sobre el sargazo.

Para el partido de inauguración del Mundial en México, Sheinbaum decidió no asistir y prefirió entregar su boleto a una niña indígena que juega fútbol y en dos ocasiones asistió a festivales futboleros en Ciudad de México para presenciar partidos de México.

El viaje de Sheinbaum ocurre cuando el Gobierno mexicano alista, junto con la iniciativa privada, sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos por el tratado entre ambas naciones y Canadá, el T-MEC, prevista entre el martes y el jueves de la próxima semana en Ciudad de México.

Será la primera ronda de la nueva etapa, después de que se produjera la revisión sexenal, que dejó el tratado vigente hasta 2036, pero sujeto a evaluaciones anuales, luego de que Estados Unidos decidió el 1 de julio no extender el acuerdo en sus términos actuales por otros 16 años. EFE

(foto)

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