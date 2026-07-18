Piden que se permita a los ganaderos del incendio de Guadalajara atender a sus animales

Guadalajara, 18 jul (EFE).- La Asociación en Defensa del Campo de Guadalajara (Adecgu) ha pedido este sábado que se deje a los afectados por el incendio de la Sierra Norte que puedan acceder de forma controlada a los lugares donde tienen a sus animales, para que puedan atenderlos.

En una nota de prensa, la asociación ha solicitado mantener "de forma urgente" una reunión con el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) desde el que se dirigen las labores de extinción del incendio, ante "la crítica situación del ganado atrapado".

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"Solicitamos formalmente que, siempre y cuando no exista un riesgo real para la integridad de las personas, se autorice de forma excepcional el acceso controlado a los ganaderos afectados", ha comentado Adecgu en relación al incendio que comenzó el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte.

Por otra parte, la asociación ha expresado su apoyo al agricultor que supuestamente está siendo investigado por provocar el incendio mientras trabajaba con una cosechadora, ha pedido que se respete su presunción de inocencia y ha condenado "la politización" del incendio.

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En su comunicado, la asociación, que ha expresado su "solidaridad absoluta" con los damnificados y la "gratitud infinita" a los equipos de extinción, ha rechazado "el clima de extrema politización, demagogia y señalamiento público que se ha instaurado en torno a esta desgracia". EFE

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