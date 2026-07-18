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Nacional se alista de la peor forma para la Copa Sudamericana

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Montevideo, 17 jul (EFE).- Nacional selló este viernes otra jornada para el olvido al caer por 1-2 ante Montevideo Wandereres en la penúltima jornada del Torneo Intermedio uruguayo, un resultado que pocas esperanzas da para su vuelta a la acción en la Copa Sudamericana.

En una temporada en la que perdió la Supercopa Uruguaya frente a Peñarol, perdió el Clásico del Torneo Apertura, acabó séptimo en dicho certamen y cambió de entrenador, el Tricolor sumó una nueva frustración.

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Con su derrota en esta jornada se mantuvo con once puntos en el Grupo B del torneo Intermedio y una victoria de Deportivo Maldonado este sábado lo dejará sin opciones de jugar la final a falta de una fecha.

Wanderers se adelantó temprano gracias a un tanto de Luciano Cosentino a los 23 minutos del partido jugado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

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Ya en el segundo tiempo, el portero argentino de Nacional Alexis Martín Arias se fue expulsado y el Bohemio aprovechó la superioridad para duplicar su ventaja en el tiempo añadido por intermedio de Joaquín Zeballos.

Los de Jorge Bava descontaron de inmediato por un gol de Luciano Boggio que no les alcanzó, aunque sobre el final pudieron igualarlo con un cabezazo de Sebastián Coates que se perdió por poco.

De esta forma, Nacional se aprontó de la peor manera posible para el encuentro que disputará el martes ante el argentino Tigre por la Sudamericana.

Más temprano, también por el Grupo B, Juventud venció por 0-1 a Albion gracias a una anotación de Agustín Alaniz y de esa forma le puso punto final a una racha de cuatro juegos sin victorias.

Por esa misma zona, Progreso recibirá el sábado a Deportivo Maldonado y Danubio recibirá el lunes a Montevideo City Torque.

Por el Grupo A, Peñarol se medirá el sábado con Boston River, el domingo se jugarán los partidos Central Español-Cerro Largo y Cerro-Racing, mientras que el lunes se disputará el encuentro Defensor Sporting-Liverpool.

Dicha zona es liderada por Peñarol, que suma diez enteros. Más abajo, Cerro Largo y Central Español tienen ocho cada uno. EFE

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