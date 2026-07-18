Los incendios forestales mantienen cortadas 14 vías secundarias en cuatro provincias

Madrid, 18 jul (EFE).- Los incendios forestales que permanecen activos en España están provocando el corte de 14 carreteras secundarias en todo el país, siete de ellas en Guadalajara, cinco en Zaragoza, una en la provincia de Madrid y otra en la de Málaga, según el último boletín difundido por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Así, el incendio declarado el pasado jueves en la Sierra Norte de Guadalajara mantiene cortadas siete vías en los municipios de La Mierla, Tamajón, Arroyo de las Fraguas, Bustares y Arbancón.

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En Zaragoza hay carreteras cortadas en las Cinco Villas, en Madrid permanece cortada una carretera en Buitrago de Lozoya y otra en el municipio de Cómpeta, en la provincia de Málaga.

En paralelo, y sin relación con los incendios forestales, la autopista AP-2 está cortada a la altura de La Almolda (Zaragoza) como consecuencia de un siniestro, por lo que se está desviando el tráfico a la Nacional II.

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Otro accidente en la AP7 en Alzira (Alicante) también está dificultando la circulación por esta vía, informa la DGT.

Pasadas las 14:30 horas, hay retenciones a la salida de Madrid por la A-6 a la altura de Las Rozas; a la entrada de Valencia por la A-3, y en Málaga, en las salidas de Ciudad Jardín y Málaga Este. EFE

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