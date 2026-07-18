La atención sigue en los fuegos de Zaragoza y Guadalajara, que suman más terreno arrasado

Madrid, 18 jul (EFE).- En una jornada de mucho calor y con riesgo de incendios forestales muy alto o extremo en buena parte del país, los fuegos activos que más preocupan están en Orés (Zaragoza), con unas 15.400 hectáreas afectadas, y en La Mierla (Guadalajara), con unas 5.400 y varios municipios evacuados.

Las condiciones del incendio de Orés declarado el miércoles, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, son este sábado "más favorables" que en la jornada anterior, aunque la situación del fuego sigue siendo "compleja", condicionada por el viento cambiante en el entorno.

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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado a los medios de comunicación de los últimos acontecimientos de un incendio que mantiene su perímetro en unos 80 kilómetros, por lo que "no se ha extendido".

"Podemos decir en términos generales que las condiciones en estos momentos son más favorables que ayer a estas mismas horas", ha expresado Vaquero, que ha matizado que la situación "aún es compleja".

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Al respecto, ha recordado que este sábado se han puesto en situación de preaviso, por si fuera necesaria su evacuación o confinamiento, otros cuatro municipios: Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar.

La vicepresidenta ha avanzado que en las próximas horas el operativo desplegado, que congrega a unos 450 efectivos, seguirá a expensas de las variaciones del viento para anticiparse, implementar las medidas adecuadas y tratar de evitar las posibles extensiones del fuego.

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El director de Extinción del incendio, Carlos Cacho, también ha avanzado que, aunque "en principio, la previsión es mejor que la de ayer", queda todavía por delante "un día complejo" por las temperaturas y, sobre todo, por ese viento cambiante.

Cacho ha señalado que, dentro de las tareas planificadas por el dispositivo, han conseguido defender las poblaciones desalojadas: Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo.

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El dispositivo también ha logrado contener el incendio para que no alcance el espacio natural del paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo.

El incendio que se inició el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado ya a 5.400 hectáreas desde que fue detectado, y ha hecho necesario evacuar otra localidad, con lo que ya son 12 los municipios desalojados con unas 600 personas desplazadas.

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El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha resuelto esta mañana proceder a la evacuación del municipio de Monasterio, que tiene una treintena de habitantes. Asimismo, han decidido dejar su localidad, por su propia voluntad, los 40 vecinos de Veguillas, una pedanía de Cogolludo, ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.

Con el de Monasterio ya son 12 los municipios evacuados en la zona: La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, de los que han sido desplazadas unas 600 personas, ha explicado Gómez en un vídeo remitido por Desarrollo Sostenible tras la reunión del Cecopi.

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Gómez ha indicado que durante la noche los equipos terrestres han tenido oportunidad de trabajar sobre todo en uno de los flancos que va hacia el río Sorbe, en el que se han podido hacer trabajos que permiten intentar consolidar ese perímetro.

Aunque ha advertido: "El fuego todavía está lejos de poder decir que está controlado y lógicamente tenemos que seguir trabajando y afianzando los trabajos que estamos desarrollando".

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Si bien estos son los dos incendios que más preocupan, el declarado en Plan (Huesca) continúa activo y, aunque las condiciones nocturnas han frenado su propagación, los principales esfuerzos están en el flanco izquierdo.

Aquí la presencia de mayor masa forestal y la posible llegada del fuego a un barranco podrían complicar la evolución, en una zona de alto valor medioambiental.

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Por su parte, el incendio de Fiscal (Huesca), causado por un rayo, se encuentra estabilizado, aunque se va a actuar con medios aéreos en la zona de Jánovas.

En el de la Peña Montañesa, en la misma provincia y también producto de un rayo, se mantiene la vigilancia y seguimiento de la evolución.

Las 162 personas desalojadas de forma preventiva por el incendio declarado el viernes en Árchez (Málaga), que obligó a confinar durante más de cinco horas al pueblo vecino de Cómpeta, pueden volver a sus casas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que el incendio, que quedó estabilizado a las 23.40 horas desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid han controlado oficialmente el de Lozoyuela, que ha quemado más de 700 hectáreas. EFE

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