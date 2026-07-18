Feijóo dice que las urnas serán "sentencia" de un Gobierno "condenado en todas sus formas"

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este sábado su convicción de que las urnas se convertirán en la "sentencia" final de un Gobierno que un día más ha dado por finiquitado en la presentación en Compostela de sus candidatos en las capitales de provincia para las elecciones municipales.

"El 'sanchismo' ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia", ha asegurado en un acto celebrado en la Ciudad de la Cultura en el que ha remarcado que es precisamente con los votos cuando al final se hará "justicia".

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Ha recordado que todavía no hay fecha para las generales, pero más allá de eso, recorriendo las calles, llegando a cada vecino y llevando la ilusión a todas partes poco importa si se convocan antes o después de las locales, porque lo que cuenta, ha ahondado, es "el resultado".

En un discurso plagado de referencias futbolísticas, ha recordado al sabio de Hortaleza, a Luis Aragonés y su ya famosa reflexión sobre 'ganar, ganar, ganar y volver a ganar'.

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A su "selección" le ha pedido valores, ambición, trabajo del duro, servicio, humildad, dar la cara y "decencia", la misma con la que él corresponderá, y les ha indicado que esta "es la receta" siempre de un entrenador que no quiere que se le rinda pleitesía y, además, es "una lección" en política.

"Yo no quiero que me defendáis en lo indefendible. Yo no soy Sánchez", ha clamado.

Del "primer partido de España" ha comentado que sin duda alguna "tiene el mejor banquillo" y un líder, hoy él, al que le causaría una gran "vergüenza" ser llamado "el puto amo" y que si en algún momento se tiene que ir "no hay ningún problema" porque este cargo se ostenta por un tiempo limitado.

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"Si tienes que irte, no hay ningún problema, hay mujeres y hombres que te pueden sustituir con igual de eficacia, más brillantez y mismos resultados. Digo mismos... porque no me vais a ganar", ha deslizado.

Presidente de un partido se es por "un tiempo limitado" en la vida de una organización y, "por supuesto, en la vida del candidato", ha hecho hincapié.

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Él está al frente "para no tener días de descanso" y hacer "muchos amigos" y ahora lo que toca, y eso ha trasladado, es entrenar para las municipales del 23 de mayo de 2027, porque las elecciones en España no se sabe cuándo serán, y que los ayuntamientos se conviertan ese día clave en "fortines contra el saqueo socialista".

"No renunciamos a dejar al PSOE a cero porque se lo merece", ha espetado Núñez Feijóo.

"Tenemos el mejor país del mundo y solo necesitamos un gobierno a la altura del país", ha arengado a los suyos, a los que ha marcado hasta tres prioridades, que son combatir el problema de la vivienda, adoptar medidas para garantizar la seguridad y la convivencia ("no es señalar a nadie, es proteger a todos") y ayudar a mejorar la vida de las familias.

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"Nos debemos a los ciudadanos. Ante el yo, yo, yo de este Gobierno lo primero son los vecinos, lo segundo son los vecinos y lo tercero son los vecinos. Los vecinos por encima de nuestras siglas", ha remachado. EFE

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