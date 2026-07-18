El doble reto de la Ribeira Sacra, candidatura de España a Patrimonio Mundial de la Unesco

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- La Ribeira Sacra, encajada en los cañones fluviales situados en la confluencia de los ríos Miño y Sil, se enfrenta a un doble reto en la 48ª reunión de la Unesco en Corea del Sur que se inaugura este domingo, pues ha llegado a la cita pero con el informe negativo del Icomos, que aconseja no inscribirla.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios recomienda que no se incluya la candidatura de España por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional o bien de un uso particular de la tierra, por no demostrar tampoco que se cumplen los criterios de integridad y autenticidad, y por el potencial impacto de las presas y de proyectos industriales cercanos.

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La parte positiva del dictamen, trasladada a la prensa, refleja un estado de conservación que generalmente es bueno y una infraestructura turística muy bien desarrollada.

En este tiempo de espera tanto la Xunta como el Gobierno han mantenido su compromiso intacto y han remarcado que la decisión final corresponde al Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco integrado por 21 países que han de valorar la interacción entre seres humanos, agua y medio.

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Anxo Moure, pedagogo ambiental, defiende esta elección por ser un claro ejemplo de una viva relación de más de 1.500 años de ocupación continuada y, como ha difundido por diferentes vías, cree que por eso ha de estar en ese selecto listado.

Como él, y como puede verse en la web de apoyo a la candidatura, opinan Purificación Díaz, de una aldea en la que solamente hay bodegas y no casas desde la que produce el vino Val de Frades; o Eva Pérez y su marido Alfonso Carral, que han recuperado un viejo molino.

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También Esther Nogueira, tras lanzar el que dice es el primer vino ecológico de Galicia, el Diego de Lemos; o Francisco Almuíña, que es hospitalero en Casa de Romualdo, y, además, Luisa Rubines, una guía fluvial.

Todos ellos, y muchos vecinos, coinciden como se puede escuchar en el vídeo promocional en que la Ribeira Sacra suena a agua, pájaros y piedras cayendo; en que sus terrazas de viñedos y la viticultura heroica son un acto de resistencia, y en que desde siempre se ha trabajo en comunidad.

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El orgullo de sentirse de allí y el estar enamorados de la zona es una nota común, por los innumerables arroyos que confieren identidad, los singulares patrones de asentamiento y esas fuentes sacralizadas.

La evaluación final, según el cronograma, será del 24 al 27 de este mes.

El Icomos ha propuesto también la no inscripción del castillo y mitreo de Zezerban, en Turquía. Por tanto, parte de la misma posición que Ribeira Sacra, de la que se cuestiona si realmente posee el valor universal excepcional (VUE).

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Con todo, el responsable de Cultura en la Xunta, José López, se ha reafirmado en el esprint final en la "inquebrantable defensa" de la propuesta y en los precedentes, ya que hay casos en los que ya se ha votado en contra de la advertencia técnica. EFE