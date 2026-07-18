Domingo con máximas significativamente altas en amplias zonas de la Península y Baleares

Madrid, 18 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular, además de temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía y del sudeste.

Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas.

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Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de niebla.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular; en regiones del interior de Murcia, sur de Comunidad Valenciana, sudeste de Castilla-La Mancha y norte de Cataluña podrían ser localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

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Calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil en Canarias, que podría provocar alguna lluvia de barro en el sudeste.

Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, salvo aumentos ligeros en los tercios norte y este peninsulares. Se prevé superar los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico.

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Probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, y localmente en Mallorca y depresiones del nordeste.

Las mínimas, sin grandes cambios, predominando los aumentos en la mitad norte de la Península. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, sin bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

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Soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Poniente moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Galicia y de tramontana en Ampurdán, amainando. Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo variable en Baleares.

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- GALICIA: nubosidad baja matinal dispersa en el interior, que se traslada al litoral, especialmente al de Pontevedra, y al norte de A Coruña y Lugo; irá acompañada de brumas así como de nieblas dispersas en zonas elevadas del norte. No se descartan precipitaciones débiles matinales dispersas en el norte, más probables por la tarde en zonas elevadas de interior cuando irán acompañadas de algún chubasco ocasional.

Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en el litoral de Pontevedra, en ascenso en el norte, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable en el sur y en el norte viento flojo del nordeste con algún intervalo moderado.

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PRINCIPADO DE ASTURIAS: a partir de la mañana nubosidad de evolución e intervalos de nubosidad alta, acompañados al principio y al final del día de brumas en el interior y en el litoral; bancos de niebla dispersos en el interior que serán más abundantes en la cordillera. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la tarde en el interior que será más probable en zonas de montaña.

Temperaturas con pocos cambios salvo un ligero ascenso en las máximas en la cordillera. Viento flojo del este y nordeste con algún intervalo moderado en el litoral.

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CANTABRIA: cielos nubosos que tienden a intervalos nubosos. Brumas matinales y vespertinas en el interior, y vespertinas en el litoral, acompañadas de nieblas dispersas en zonas altas. No se descarta alguna precipitación débil por la tarde en el interior, más probable en zonas elevadas de la mitad oeste.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en las horas centrales.

PAÍS VASCO: cielos nubosos que tienden a intervalos nubosos y a poco nuboso al final del día. Brumas matinales en el interior acompañadas de nieblas dispersas en zonas elevadas; no se descarta alguna precipitación débil y dispersa por la mañana en el interior de la mitad norte.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, más acusado en los montes vascos y menos acusado en el litoral. Viento flojo variable con predominio de la componente norte en las horas centrales.

CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el extremo norte y noreste, y algunas nubes de evolución diurna en zonas de montaña. Temperaturas con pocos cambios, menos las máximas en el extremo nororiental, que subirán. Viento en régimen de brisas, flojo con intervalos moderados.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cielos con intervalos de nubes altas que tienden a poco nuboso al final de la jornada, y nubes bajas matinales en las sierras del oeste y en la vertiente cantábrica que irán acompañadas de brumas matinales y alguna niebla dispersa.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, más acusado en la citada vertiente, que pueden alcanzar 36 grados en el área de Tudela. Viento flojo a moderado de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.

LA RIOJA: poco nuboso, con algunas nubes bajas de madrugada en la Rioja Alta, y nubosidad de evolución diurna en la sierra. Temperaturas mínimas sin cambios o máximas en ligero ascenso. Viento variable, predominio el norte y noroeste en el valle, flojo con intervalos moderados.

ARAGÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y extremo oriental del sistema Ibérico, sin descartar chubascos aislados y tormentas ocasionales por la tarde; polvo en suspensión en la mitad sur.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a suroeste moderado en el sistema Ibérico por la mañana y en el resto, a sureste flojo en con intervalos de moderado.

CATALUÑA: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo, con probables chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta por la tarde; probable polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componentes sur y este con intervalos de moderado por la tarde.

EXTREMADURA: cielos despejados o con nubes altas, y temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste, flojo en general.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con algunas nubes altas por la mañana; las temperaturas experimentarán pocos cambios. Los valores máximos podrán rozar los 34 grados en las zonas más bajas de la sierra y los 36 en los valles de la mitad oriental. Viento flojo variable de madrugada y al final del día tendiendo durante las horas centrales a suroeste.

CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en su mayoría; crecimiento de nubosidad de evolución en puntos del cuadrante sureste donde pueden ir con chubascos y tormentas, arrastrar algo de barro y ser incluso localmente fuertes y con granizo en Hellín y Almansa. Probable calima en el cuadrante sureste y zonas próximas.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo aumentos locales de las mínimas en el sistema Central. Viento flojo variable al principio y al final del día, estableciéndose el suroeste y el oeste, con intervalos de intensidad moderada, durante las horas centrales. Podrán registrarse rachas muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral; en el interior de Valencia, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de tormentas localmente fuertes por la tarde, con rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que se extiendan de manera aislada al litoral. Polvo en suspensión.

Temperaturas sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior de Valencia. Viento flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a este y sureste, con intervalos de moderado por la tarde.

REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas; nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Temperaturas sin cambios, localmente en ascenso, y vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde.

ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas; brumas y posibilidad de algunos bancos de niebla matinales. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, y se prevé noche tropical y tórrida en zonas de costa. Viento flojo del este y nordeste, y brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad oriental; nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, sin descartar tormentas por la tarde que pueden ir localmente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, con mayor probabilidad en el nordeste de la comunidad.

Polvo en suspensión en la mitad sureste, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso las mínimas del litoral mediterráneo occidental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste.

CANARIAS: poco nuboso a despejado con intervalos en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en zonas bajas del norte del resto de islas donde serán más compactos a primeras y últimas horas del día. Calima ligera en niveles altos.

Temperaturas sin apenas cambios, con ligeros ascensos de las máximas en el interior sur de las islas montañosas, alcanzándose o superándose los 30-32 grados en amplias zonas de las vertientes oeste y sur de Gran Canaria, donde localmente podrían alcanzarse los 34. También se alcanzarán o superarán los 30 en la mitad sur de Fuerteventura, siendo menos probable y de carácter más local en el resto de islas.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas y zonas del interior sur de Lanzarote y sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. Predominio de las brisas en el suroeste de las islas montañosas. EFE