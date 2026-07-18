Detienen al presunto autor del homicidio de una madre y un hijo en Cantabria en 2024

Santander, 18 jul (EFE).- La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 28 años, vecino del municipio de Miengo, como presunto autor del homicidio de una mujer de 81 años y de su hijo, de 41, en la localidad de Hinojedo en 2024.

El detenido ha ingresado en prisión, tras ser puesto a disposición judicial, después de una compleja investigación en la que ha sido crucial el hallazgo de los restos biológicos del detenido en los escenarios en los que aparecieron los cuerpos, según ha informado este sábado el instituto armado en un comunicado.

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La Guardia Civil encontró al hijo ahorcado en un cobertizo situado junta a la vivienda unifamiliar en la que residía con su madre, que fue hallada después dentro de la casa, con signos de haber sido estrangulada posiblemente con un cable o una cuerda. EFE