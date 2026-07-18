Aplazado el entrenamiento de España por tormenta eléctrica

Nueva Jersey (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El entrenamiento de España en la víspera de la final del Mundial fue aplazado minutos antes de dar comienzo, a las 11:00 horas locales, debido al protocolo por tormenta eléctrica.

Con los medios de comunicación esperando la salida de los jugadores al campo de entrenamiento del Melanie Lane Trainning Grounds de Nueva Jersey, la FIFA anunció el aplazamiento tras la caída de un rayo.

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El protocolo de seguridad indica que debe postergarse al menos 30 minutos. EFE