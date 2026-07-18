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Antonelli firma la 'pole'; Verstappen en primera fila y Russell sale tercero en Spa

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

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El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo -a 44 centésimas-, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en el campeonato, a 32 puntos- sale quinto, desde una tercera fila que completa el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri. EFE

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