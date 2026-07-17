Una proteína explica resistencia de células tumorales a fármacos que bloquean su división

Salamanca, 17 jul (EFE).- Un estudio liderado por la Universidad de Sevilla y el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca identifica el papel de la proteína 'hSpindly' en el reparto de los cromosomas en la división celular y cómo condiciona la eficacia de algunas quimioterapias.

Ciertas quimioterapias utilizan fármacos antimitóticos para bloquear la división de las células tumorales hasta provocar su muerte, pero hay células que consiguen superar ese bloqueo y continuar multiplicándose, lo que reduce la eficacia del tratamiento, ha detallado la Universidad este viernes en un comunicado.

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Los resultados de la investigación, publicados en la revista iScience, ayudan a comprender uno de los mecanismos que intervienen en esta resistencia identificando el papel de 'hSpindly', una proteína que participa en el sistema encargado de comprobar que los cromosomas se repartan correctamente durante la división celular.

Este trabajo muestra que alterar experimentalmente un punto concreto de 'hSpindly' modifica la respuesta de las células tumorales a los fármacos antimitóticos, un hallazgo que permite comprender mejor cómo algunas células pueden escapar del bloqueo provocado por estos fármacos y abre una vía para estudiar 'hSpindly' como posible biomarcador de respuesta o futura diana terapéutica.

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La investigación se ha realizado con líneas celulares humanas cultivadas en el laboratorio y no ha empleado modelos animales, han señalado los responsables del estudio.

La proteína 'hSpindly' se localiza en una zona periférica del cromosoma llamada corona fibrosa, una especie de malla proteica que rodea al cinetocoro, el punto donde se enganchan los cromosomas al huso, y desde ahí facilita el enganche de los cromosomas a los microtúbulos del huso.

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"Hasta ahora, se consideraba que 'hSpindly' actuaba sobre todo como un adaptador estructural. Sin embargo, el nuevo estudio demuestra que la dinámica de esta proteína participa de forma directa en la activación del punto de control del huso", ha señalado Nuria Ferrándiz, investigadora del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC, USAL, FICUS) que ha codirigido esta investigación.

Además, se ha observado que 'hSpindly' se asocia a otras proteínas de control, como Mad1 y Mad2, cuando se fuerza a la célula a mantenerse en mitosis y se evita que complete la división antes de tiempo. EFE

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cgc/mr/acm