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Trueba retrata en 'Bajañí' la fascinación de Niño Josele por la música brasileña

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Madrid, 17 jul (EFE).- El cineasta Fernando Trueba ha querido retratar "la fascinación" que el guitarrista flamenco Niño Josele siente por la música brasileña en el documental 'Bajañí', que se proyectará, fuera de competición, en el Festival de San Sebastián.

Un tercio de la película se desarrolla en Brasil, donde Trueba contó con la ayuda del cineasta brasileño Walter Salles para contactar con los músicos que quería que aparecieran en este proyecto, explicó el cineasta español a EFE tras la presentación de un avance de la programación de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

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Caetano Veloso o Marisa Monte son dos de las figuradas consagradas de la música brasileña que participan en un documental que hace un recorrido sonoro de la guitarra flamenca y su fusión con el jazz o los ritmos brasileños más allá de la bossa nova, como precisó Trueba.

El realizador español conoce al guitarrista desde hace más de dos décadas y le ha producido los discos 'Paz' (2006) 'Española' (2009) o 'Chano & Josele' (2014).

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Trueba también recordó su última colaboración, 'Amar en paz' (2014), en el que unió la voz de Estrella Morente con la guitarra de Niño Josele en "una declaración de amor a la música de Brasil".

Porque si Niño Josele está fascinado por la música brasileña, no es menor el amor de Trueba, que le ha dedicado el documental 'El milagro de Candeal', sobre el impacto social de las iniciativas musicales de Carlinhos Brown en la comunidad de Candeal, en Salvador de Bahía.

O 'Dispararon al pianista', la película de animación en la que contó la desaparición del pianista brasileño Tenorio Junior en Buenos Aires, durante la dictadura militar argentina.

Ahora, el cineasta madrileño realiza un viaje por el flamenco, el jazz y la música brasileña que le ha llevado por las ciudades españolas de Almería (donde nació Niño Josele) y Madrid, Nueva York y Sao Paulo y Río de Janeiro, en Brasil.

El objetivo, mostrar cómo tradiciones musicales nacidas en lugares muy distintos son capaces de dialogar de manera libre y natural. Y cómo lo hacen a través de la guitarra del español.

Por eso el documental se titula 'Bajañí' significa guitarra en caló, la lengua resultado de mezclar el español y el romaní y que habla el pueblo gitano en España.

Además de Caetano Veloso y Marisa Monte, por la película pasan talentos como el panameño Rubén Blades, los estadounidenses Ron Carter y Kenny Barron y las españolas Estrella y Soleá Morente. Artistas que se podrán ver en escenarios tan dispares como una cueva, miradores o una tienda de guitarras.

Para Veloso, 'Bajañí' "es una película de deslumbramiento ante el talento y la pureza de alma de Niño Josele".

"La guitarra flamenca se une a diferentes músicas de todo el mundo y Josele nunca altera esa luminosa paz que lo habita. He tenido el honor de poder cantar con él algo que creía haber olvidado. Rodeado de tantos genios de la música, mi voz, tímida, apenas se deja oír. Pero Trueba y Josele hacen que vuelva a ser posible", agrega el brasileño en un comunicado de la productora Womack.

Una película que Trueba no quería que fuera "de gente hablando". "Quería que la imagen ayudara a escuchar la música, que el espectador pudiera meterse dentro de ella y que escuchase la música como nunca antes lo había hecho", explicó. EFE

(foto)

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