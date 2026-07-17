Temas del día de EFE España del sábado 18 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Madrid- Buena parte del territorio nacional comienza el fin de semana con el riesgo de incendios forestales en niveles muy altos o extremos mientras siguen activos varios fuegos, los más preocupantes el de Orés, en la comarca de las Cinco Villas (Zaragoza), que ha afectado ya a 12.600 hectáreas, y La Mierla (Guadalajara), con unas 2.000 hectáreas arrasadas y varios municipios evacuados.

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Madrid- Aunque la atención durante los incendios suele centrarse en los daños a personas y fauna y flora silvestre, los animales de compañía también sufren las consecuencias del humo, el calor o el estrés provocado por una evacuación, ha indicado a EFE la veterinaria Paloma Ballester.

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TIEMPO CALOR

Madrid- Ascenso progresivo de los termómetros en toda España durante este fin de semana, con temperaturas de más de 38 grados en zonas del este peninsular y Baleares y que podría desembocar, durante los primeros días de la próxima semana, en la tercera ola de calor del verano.

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ECONOMÍA CALOR

Madrid - España es una de las economías europeas más expuestas al calor extremo, lo que ya ocasiona pérdidas multimillonarias según diferentes estudios que varían en las estimaciones, pero que coinciden en que el perjuicio se agravará progresivamente hasta el final de la década.

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PARTIDOS PP

Santiago de Compostela - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente del partido en Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027.

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PARTIDOS JXCAT

Barcelona - Dos días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía, JxCat celebra una reunión de su consell nacional, en el que interviene el secretario general del partido, Jordi Turull.

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POLÍTICA PARTIDOS (Entrevista)

Madrid - La abogada Miriam González, fundadora de Democracia 21, asegura que el nuevo partido nace con "vocación" de presentarse a las próximas elecciones para “limpiar y modernizar” la democracia española y sostiene que PSOE y PP son responsables de la politización de la Justicia.

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GUARDIA CIVIL

Madrid - Con más de 1.900 agentes dentro del cuerpo y competencias que abarcan desde el control de armas de exhibición hasta el robo de explosivos, la Intervención de Armas de la Guardia Civil cumple 40 años como especialización dentro del instituto armado, y mira hacia el futuro con el foco puesto en retos como las armas impresas en 3D o los drones. Santi Sánchez

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FÚTBOL MUNDIAL 26

Madrid - Los líderes políticos están preparados para seguir de diferentes maneras, principalmente desde casa, la final del Mundial, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la madrileña plaza de Colón, pero todos con el deseo de que La Roja se haga con el título por segunda vez en su historia.

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Madrid- Los fabricantes de banderas han "más que doblado" su producción estas últimas semanas ante el ingente número de peticiones recibido tanto de los proveedores habituales como de empresas y ayuntamientos, una medida que se ha ido elevando por cada ronda que España ha avanzado.

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ECLIPSE SOLAR

Vitoria - El eclipse total de sol del 18 de julio de 1860, -hoy hace 166 años- sirvió para obtener la primera serie de fotografías de las protuberancias solares, por el astrónomo inglés Warren de la Rue, el líder de una de las treinta expediciones de científicos de once países que llegaron a España para ver el eclipse. Roberto Cubero

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CENTROS TECNOLÓGICOS

"Hecho en España, apto para otros mundos" es uno de los eslóganes de la federación que reúne a los centros tecnológicos españoles, que cumple 30 años consolidada como referente de la investigación aplicada, con cifras que avalan el impacto de estas entidades en el PIB o el empleo y el foco puesto en tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial o las que pueden facilitar la habitabilidad en la Luna.

(Texto) (Recursos de archivos en Efeservicios: 8021885208)

VERANO VACACIONES

Madrid- En España hay 15 millones de animales de compañía y cada vez más familias cuentan con ellos en sus viajes veraniegos; desplazarse con mascota, especialmente fuera de la Unión Europea (UE), requiere unos trámites que se aconseja iniciar meses antes y pueden costar hasta 250 euros.

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MÚSICA CONCIERTO

Madrid - My Chemical Romance, la banda estadounidense de post-punk que más y mejor puso música, imagen y espíritu al surgimiento de los "emo" con el cambio de siglo, vuelve a España 15 años después de su última actuación en este país con una cita única en Madrid sin que el tiempo haya mermado el amor por ellos: las 35.000 entradas del concierto se vendieron en menos de dos horas.

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CAP ROIG

Palafrugell - Una estrella del pop contemporáneo como Rick Astley, que alcanzó la fama internacional en 1987 con el tema 'Never gonna give you up' y que, tras un retiro voluntario regresó en 2016 a la primera línea, protagoniza en Cap Roig un concierto donde reunirá a diferentes generaciones de público.

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ESTHER ACEVEDO

Mérida - La actriz Esther Acevedo regresa a Mérida como Flavio en ‘Timón de Atenas’, una tragedia shakesperiana que “trata de la esencia del ser humano” en un contexto en el que “la cercanía al poder y el dinero hacen que sea más fácil corromperte” y plantea nuevas incógnitas sobre la lealtad de quienes nos rodean. Paloma Palomo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL PERALADA

Peralada - El Festival de Peralada acaba de arrancar su 40 edición y, para celebrar la efeméride, programa un espectáculo 'Festival Perelada, 40 años en camino', en el que el director escénico Joan Antoni Rechi propone un recorrido por la historia de esta cita que marida con unas elaboraciones ideadas para este momento por el laureado chef Paco Pérez.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Mérida.- PARTIDOS PP.- El Partido Popular de Badajoz celebra su XV Congreso, de carácter extraordinario, que respaldará a Manuel Naharro, actual presidente de la Asamblea de Extremadura, como presidente de los populares pacenses. Palacio de Congresos (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNS.- Catalunya en Comú celebra un consell nacional para abordar la actualidad política, en el que intervienen la coordinadora nacional del partido Gemma Tarafa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcaldable por Barcelona, Gerardo Pisarello. Sede de Comuns (C/ Marina, 131). (Texto) (Foto)

10:30h.- Mataró (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, acompañado de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, presenta en Mataró la hoja de ruta para el despliegue del Convenio Maresme, que recoge actuaciones para transformar la movilidad. TecnoCampus (C/ Ernest Lluch, 32) y streaming en govern.cat. (Texto) (Foto)

10:40h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de JxCat, Jordi Turull, interviene en la reunión del consell nacional del partido, dos días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. Streaming en el canal de YouTube de Junts per Catalunya. (Texto)

11:00h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS PP.- Los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, Castellón, Begoña Carrasco, y València, María José Catalá, participan en el acto de presentación de los candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027. Ciudad de la Cultura (Texto)

11:00h.- Soria.- HOMENAJE ANARQUISTAS.- El Sindicato de Oficios Varios de la CGT de Soria volverá a homenajear, un año más, a los anarquistas víctimas de la represión con una ofrenda floral en el cementerio de la capital, una ruta guiada por la ciudad y Plaza de Mariano Granados (Texto) (Foto)

11:15h.- Zarautz (Gipuzkoa).- PARTIDOS PSE-EE.- El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, hace declaraciones a los medios antes de la clausura las jornadas 'Libertad y Socialdemocracia' organizadas por Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz). Agrupación Socialista Zarautz (Zazpi, kale Nagusia, 21) (Texto)

09:30h.- Almagro (Ciudad Real).- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, hace declaraciones a los medios en una visita que hace el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Calle Arzobispo Cañizares, 6

12:00h.- Vitoria.- CONCENTRACIÓN ANTIFASCISTA.- EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU, Berdeak EQUO y Sumar Mugimendua llaman a crear frentes amplios coincidiendo con el 90 aniversario del alzamiento militar. Catedral Nueva (Texto)

13:00h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto de presentación de los candidatos de provincia para las elecciones municipales. Edificio CINC. (Texto) (Foto)

17:45h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios en la manifestación del Orgullo en Barcelona, desde la carroza de Comuns. Gran Via-C/ Balmes. (Texto)

SOCIEDAD

Muros (A Coruña).- CARRILANAS TRADICIONES.- Bólidos de madera construidos de manera artesanal y sin motor vuelven a lanzarse por la costa de O Maio, en Esteiro (A Coruña), para una carrera declarada de Interés Turístico Nacional y que reúne en cada edición a decenas de miles de personas. Cuesta de O Maio en Esteiro. (Foto)

12:00h.- Tarazona (Zaragoza).- ASTRONOMÍA HOMENAJE.- El Ayuntamiento de Tarazona inaugura el monumento dedicado al astrónomo francés Urbain Le Verrier, en homenaje a su paso por la ciudad con motivo de la expedición científica que observó el eclipse solar total de 1860, y rendirá homenaje al resto de astrónomos europeos que participaron en aquella histórica expedición. Mirador La Luesa.

12:00h.- Vecindario (Gran Canaria).- SOCIEDAD ANIMALES.- El presidente del Cabildo de Gran Canarias, Antonio Morales, y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, asisten a la inauguración de la Exposición Canina Internacional en la Karpa de Vecindario. Karpa Vecindario

17:45h.- Barcelona.- PRIDE BARCELONA.- La manifestación del Pride Barcelona recorre las calles de la capital catalana para reivindicar el orgullo LGTBI y denunciar las discriminaciones, una marcha en la que participan los consellers Albert Dalmau y Eva Menor, que atienden a los medios. Gran Via con Balmes (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Huesca.- ESTER VALLEJO.- La cantautora aragonesa Ester Vallejo afronta una de las etapas de mayor crecimiento de su carrera con la gira ‘A la fresca’, una propuesta donde reivindica el legado de las personas mayores, tradiciones, costumbres y la vida en los pueblos como eje creativo mientras prepara un nuevo disco previsto para el próximo mes de noviembre (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ.- El Museo de Arte Contemporáneo de Santander nombra socio de honor al dibujante José Ramón Sánchez, en un acto al que asiste la alcaldesa, Gema Igual. MAS. (Texto) (Foto)

13:00h.- Santander.- TOROS MORANTE.- Presentación del libro 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido', de Vicente Zabala de la Serna, un acto en el que participan la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón. Centro cívico Tabacalera.

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los novilleros Álvaro Serrano, Julio Norte e Ignacio Garibay abren la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

19:00h.- València.- TOROS VALÈNCIA.- Corrida de toros de la Feria de Julio de València con toros de El Torero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Samuel Navalón. Plaza de Toros, c/ Xàtiva, 28 (Texto) (Foto)

20:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La banda ecuatoriana Lolabúm ofrece su primer concierto en España en el festival La Mar de Músicas Pplaza del Ayuntamiento de Cartagena (Texto) (Foto)

20:00h.- Benicàssim (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- The Prodigy, Biffy Clyro, Jet, The Fratellis y Dorian son los cabezas de cartel de la última jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

20:30h.- San Agustín (Gran Canaria).- MÚSICA SOUL.- Conciertos de Dr. Wampush, John Ellison, The Memphis Music Hall of Fame Band, Shunta Mosby, Dani McGuee & Candy Fox; Karen Wolfe y Lenny Williams en la segunda jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. Playa

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- The Bad Plus, en su gira de despedida, y los ganadores de cinco Grammys Snarky Puppy ponen el broche final a la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria. Mendizorroza (Texto) (Foto)

21:00h.- Madrid.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la banda estadounidense My Chemical Romance en Madrid, única cita en España y la primera en 15 años. Ibedrola Music (Texto)

21:00h.- Jerez de los Caballeros (Badajoz).- CIRCUITO NOVILLADAS.- La localidad pacense de Jerez de los Caballeros abre el Circuito de Novilladas de Extremadura 2026, en la que David Gutiérrez y Pepe Martínez harán el paseíllo ante novillos de Antonio López Gibaja. Plaza de Toros

21:00h.- Peralada.- FESTIVAL PERELADA.- Joan Anton Rechi y Paco Pérez han ideado el espectáculo que conmemora el 40 aniversario del Festival de Perelada. Castillo de Perelada (Texto) (Foto)

22:15h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Concierto de Rick Astley en Cap Roig Jardines de Cap Roig (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Sevilla.- MÚSICA STING.- El concierto de Sting clausura el Icónica Santalucía Sevilla Fest. (Texto) (Foto)

23:59h.- València.- FESTIVAL PIROTÉCNICO.- Pirotecnia Valenciana participa en el Festival Pirotécnico de la Feria de Julio de València con "Titanium", con tres puntos de disparo en el Puente de Serranos y el Jardín del Turia, que generarán una experiencia envolvente para el público durante sus nueve minutos de duración.

EFE

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