Tabla de tiempos del segundo libre para el Gran Premio de Bélgica

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

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