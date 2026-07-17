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Tabla de tiempos del segundo libre para el Gran Premio de Bélgica

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

.1.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:45,944

.2.

Lando Norris

GBR

McLaren

a  0,190

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,472

.4.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

0,747

.5.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

0,770

.6.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

0,982

.7.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1,203

.8.

George Russell

GBR

Mercedes

1,285

.9.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,350

10.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,490

11.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

1,524

12.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,848

13.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

2,008

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

2,014

15.

Alexander Albon

THA

Williams

2,075

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

2,312

17.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

2,389

18.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

3,011

19.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

3,255

20.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

3,652

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

5,187

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

5,474

EFE

arh/apa

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