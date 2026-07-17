Tabla de tiempos del segundo libre para el Gran Premio de Bélgica

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:45,944
.2.
Lando Norris
GBR
McLaren
a 0,190
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,472
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,747
.5.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
0,770
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,982
.7.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,203
.8.
George Russell
GBR
Mercedes
1,285
.9.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,350
10.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,490
11.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1,524
12.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,848
13.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2,008
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
2,014
15.
Alexander Albon
THA
Williams
2,075
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,312
17.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
2,389
18.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
3,011
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
3,255
20.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
3,652
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
5,187
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
5,474
EFE
arh/apa
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